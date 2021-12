„Druck“ Staffel 7: Auf diesen Kuss haben alle gewartet!

„Wenn ich mich schön kleide, verderbe ich deine Kinder, oder was?“

Isi, wir sind so stolz auf dich! Diese Woche hat er eine unglaubliche Entwicklung durchzogen. Als ein Nachbar ihn wegen seines Kleidungsstils konfrontiert, zieht Isi sich nicht zurück, sondern steht für sich selbst ein. Erinnert ihr euch, das ist derselbe Isi, der so sehr unter dem Gefühl litt, sich für alles und jeden ständig anpassen zu müssen. Nun, da ihm auf so übergriffige und respektlose Weise vorgeschrieben werden soll, wie er sich zu kleiden hat, setzt er sich entschieden, ruhig und mit Worten zur Wehr. Wir bewundern Isis Stärke in diesem Moment sehr. Was sich im Laufe der Staffel immer mehr anbahnte, fand dann seinen kleinen, aber wichtigen Höhepunkt bei der „Holy Rainbow Night“ im Jugendzentrum. Isi beschriftet sein eigenes Namensschild und merkt: Ismail ist gerade nicht der Name, den er tragen möchte. Isi passt viel besser! Und Geschlechtspronomen dürfen gerne alle verwendet werden. Eine richtig tolle Szene, auch für viele Fans da draußen. 💖

„Ich habe dich vermisst“

Unser Herz machte einen freudigen Hüpfer, als wir Saschas Lächeln wiedersehen durften. 😍 Anfang der Woche sah es nicht so danach aus, als würden die beiden ihr Happy End finden! Isi war endlich etwas sicherer, was den „Moment“ zwischen Sascha und ihm anging – da kommt Sascha selbst dazwischen und verlangt ein wenig Zeit zum Nachdenken. Fair enough, aber wieso nur?! Mal wieder unterstützt von Lou (wir lieben die Freund*innenschaft zwischen den beiden!), traut sich Isi doch auf den Auftritt von Sascha. „Ich wusste nicht, ob du willst, dass ich komme“, sagt Isi ganz unsicher. Und Sascha? „Ich habe mir die ganze Woche versucht einzureden, dass wir nur Freunde bleiben sollten. Aber ich habe dich vermisst.“ Und DANN dieser Kuss! 🥺🤩 Ohne Worte. Was soll da bitte noch kommen?

