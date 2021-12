„Druck“ Staffel 7: Be yourself!

„Ich dachte immer, dass ich schwach bin“

Einige Fans haben sich im Laufe der Staffel darüber beschwert, Isi überhaupt nicht nachvollziehen zu können. Was wirklich in ihm vorging, blieb manchen einfach verborgen. Und wir geben zu, auf dem Silbertablett hat „Druck“ uns das Innenleben von Isi nie so richtig serviert. Nun, da die ganze Staffel abgelaufen ist, ergeben so viele Dinge aber richtig Sinn, wie Isi es selbst erklärt: „Ich dachte immer, dass ich schwach bin. Das war für mich wie ein Deckel.“ Seine toxische Freundschaft mit Constantin zeigte das sehr deutlich, denn immer war Isi im Hintergrund, nie die Hauptfigur in seinem Leben. Als Lou kam und den Deckel anhob, war das für Isi ein Befreiungsschlag. Aber führte dann auch zum „Überkochen“, wie er es selbst sagt. Isi musste erst einmal lernen, wer er ist, was er will, wer ihm guttut und wer nicht. All diese Dinge hatte er völlig aus den Augen verloren. Lou half ihm dabei, die ersten wichtigen Schritte zu tun und ist bis heute ein wichtiger Anker für ihn. Allein dafür feiern wir sie! 😍

Sei du selbst!

Am Ende der Folge sehen wir Isi (der nebenbei sowas von fabulous aussieht!) und seine Freundinnen kurz vor ihrem großen Auftritt. Kieu My fasst für uns die Message der Staffel sehr schön zusammen: „Ich möchte, dass ihr auf euren Körper hört und macht, worauf ihr Bock habt. […] Das Wichtigste: Genießt den Moment.“ Die ganze Staffel lang haben Leute Isi gesagt und gezeigt, dass er wundervoll ist, wie er ist. „Du kannst alles sein“, sagte Lou. „Du musst dich für niemanden anpassen“, sagte Sascha. Seine Familie steht hinter ihm, seine Freund*innen stehen hinter ihm. Und so wird der Tanz auch eine Botschaft für alle „Druck“-Fans da draußen: Sei, wer du willst, sei, wer du bist. Die richtigen Leute werden dich genauso lieben und zu schätzen wissen. Nur nachdem bei Isi diese Wahrheit wirklich angekommen war, konnte er endlich er selbst sein. Eine wunderschöne Message für ein neues Jahr und für alle Fans. 💖

