Er gehört zur Crew der "High School Musical"-Serie!

Anfang des Jahres wurde von Disney bekannt gegeben, dass der Klassiker "High School Musical" ein Remake bekommt und als Serie produziert wird. Ein Jubelmoment für alle "HSM"-Fans. Zwar ist der Cast nicht der gleiche wie damals, aber da die Serie neu erzählt wird, ist ein andere Besetzung vielleicht genau das Richtige für die HSM-Serie. Es wurde auch bereits offiziell bestätigt, dass es eine zweite Staffel von "High School Musical"-Serie geben wird. Im Netz wird die Serie ordentlich promotet. Doch wer ist eigentlich alles in der "HSM"-Crew? Jetzt wurde bekannt, dass ein ehemaliger "Hannah Montana"-Star seit Beginn der Serien-Dreharbeiten involviert ist. Es handelt sich um keinen geringeren, als Jason Earles! Doch er hat selbst keine Rolle in der Serie – was er stattdessen macht, erfahrt ihr im nächsten Absatz …

Jason Earles schwärmt von "HSM"-Serie Darstellern!

Jason Earles kennt ihr vielleicht auch unter seinem „Hannah Montana“-Namen: Jackson Rod Stewart. Der 42-jährige Jason Earles war sechs Monate mit den "HSM"-Schauspielern zusammen und unterstützte sie bei den Dreharbeiten. Er fungierte als Schauspiel-Lehrer und Mentor. „Es war toll zu sehen, wie jeder an sich gearbeitet hat und sie sich stets verbessert haben“, schwärmt Jason. Er freut sich schon sehr, dass die Serie bald zum Streamen verfügbar ist. Wir sind auch schon richtig gespannt auf die "HSM"-Serie und glauben, dass sie zu den krassersten Serien 2020 zählen wird.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!