Diese Stars weigerten sich, ihr Gewicht zu ändern: Patricia Arquette

Patricia Arquette ist eine bekannte Schauspielerin aus Film und Fernsehen, unter anderem aus „CSI“ und „Medium“ und konnte für ihre Leistungen auch schon so manche Preise mit nach Hause nehmen. Doch auch trotz der Anerkennung für ihre Leistungen war auch sie nicht gefeilt vor den Idealen und Ansprüchen Hollywoods: Kurz nachdem sie ihre Tochter auf die Welt brachte, wurde sie am Set von „Medium“ von einem der Produzent*innen auf ihr Gewicht angesprochen. Man legte ihr damals nahe, ihren Babyspeck zu verlieren. Die Schauspielerin war nicht begeistert und weigerte sich. Auch aufgrund ihrer Rolle: Sie spielte in „Medium“ eine Hausfrau und Mutter und es hätte ihrer Meinung nach gar keinen Sinn ergeben, superschlank zu sein!