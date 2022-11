Diese Stars weigerten sich, ihr Gewicht zu ändern: Amy Schumer

Amy Schumer ist eine Comedian und inzwischen auch in vielen Filmen zu sehen. In ihren Stand-Up-Acts macht sie sich öfter über ihr eigenes Gewicht bzw. die absurden Schönheitsideale von Hollywood und der Gesellschaft lustig und wie sie selbst so gar nicht da rein passt. Für ihren ersten Film, „Trainwreck“, hat sich die Schauspielerin allerdings unter Druck setzen lassen von den Produzent*innen und sich zu einer Diät überreden lassen – etwas, was sie bis heute bereut! Danach versprach sie sich, dass sie nie wieder für einen Film etwas an ihrem Gewicht ändern würde.