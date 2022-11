Factory Diese Stars weigerten sich, ihr Gewicht zu ändern: Sienna Miller

Auch, wenn sie die Rolle am Ende bekommen hat: Leicht war es für Schauspielerin Sienna Miller nicht, in „Factory Girl“ die Hauptrolle zu bekommen. Warum? Weil sie offensichtlich zu „dick“ für die Rolle war. Zumindest wurde ihr das von Director George Hickenlooper nahegelegt. Sie versuchte sogar, den absurden Ansprüchen an ihre Rolle gerecht zu werden und startete eine Diät, wodurch sie ein paar Kilo verlor. Doch die Darstellerin konnte nicht mehr und brach die Diät ab, da es einfach zu anstrengend war, Energie am Set zu haben und dich gleichzeitig auszuhungern. 😨