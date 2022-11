Diese Stars weigerten sich, ihr Gewicht zu ändern: Alex Newell

Alex Newell kennen und lieben wir alle aus Serien, wie „Glee“. Doch die Beliebtheit scheint in Hollywood keine große Rolle zu spielen – hier geht es um das Aussehen, wie Newell feststellen musste. Nachdem „Glee“ 2015 sein Ende fand, versuchte sich Newell in einer Broadway-Produktion von „Kinky Boots“ – doch wurde abgelehnt, weil Newell zu „dick“ sei. In einem Interview sprach Newell darüber: „Sie sagten mir wortwörtlich in mein Gesicht, dass ich zu dick für die Rolle sei. Es gibt keine Einschränkung. Mein Gewicht schreibt mir nicht vor, was ich tun kann und was nicht.“