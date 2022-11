Diese Stars weigerten sich, ihr Gewicht zu ändern: Margot Robbie

Margot Robbie ist eine ziemliche Sex-Ikone – was die Absurdität Hollywoods und des Schönheitsideals als solches richtig gut zeigt, denn selbst so jemand wie Robbie wurde schon gebeten, abzunehmen. WHAT?! In ihrer Rolle „The Legend of Tarzan“ (2016) spielte sie Jane, und hat sehr viel Lob für ihre Darstellung bekommen. Allerdings bat man sie vor Beginn der Dreharbeiten, dünner zu werden. Die Schauspielerin weigerte sich und argumentierte, dass es keinen Sinn ergeben würde für eine Frau im 19. Jahrhundert, dünn zu sein! Ihre wurde Recht gegeben – immerhin! Weiterhin hatte sie nicht eingesehen, sich auf irgendwelche Einschränkungen einzulassen, weil sie in London feiern wollte. Beste Begründung! 🤣