Diese Stars weigerten sich, ihr Gewicht zu ändern: David Harbour

David Harbour, bekannt für seine Rolle in der Netflix-Hitserie „Stranger Things“, hat sich vor seinem Durchbruch für eine Rolle in einem der „Wolverine“-Filme beworben. Nach dem Casting wurde er vom Director des Films in ein Hotel eingeladen – klingt ja schon mal vielversprechend, oder? Ja, in jeder anderen Bildergalerie wäre es das, aber wir wissen ja, was jetzt kommt: Man hat ihn auf sein Gewicht angesprochen. Er sei zwar großartig für die Rolle, aber man sei besorgt, weil er „zu fett“ für die Position sei. WOW! Enttäuscht und wahrscheinlich auch ziemlich desillusioniert hat der Schauspieler diese Rolle an den Nagel gehangen.