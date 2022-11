Diese Stars weigerten sich, ihr Gewicht zu ändern: Jennifer Lawrence

Woran denken wir, wenn wir Schauspielerin Jennifer Lawrence so sehen? Richtig: „Die Dame könnte ruhig mal ein paar Kilo abnehmen!“ Zumindest scheint das der Gedankengang der Macher*innen von „Die Tribute von Panem“ gewesen zu sein, denn man ging auf sie zu und bat darum, dass sie etwas Gewicht verliere. Die Darstellerin weigerte sich – und würde sich weiter weigern in jedem zukünftigen Film, in dem man wegen solcher Dinge an sie herantreten würde! Sie ist eine Verfechterin von positivem Körperempfinden und wollte laut eigener Aussage für die Mädchen und Fans von „Die Tribute von Panem“ ein Vorbild sein. Weiterhin hält sie nichts von Diäten, da sie der Meinung ist, dass diese ihre schauspielerischen Leistungen negativ beeinflussen würden. Klar, wenn Körper und Geist nach Nahrung lechzen, ist nicht viel anderes möglich!