Diese Stars weigerten sich, ihr Gewicht zu ändern: Jim Carrey

Bei Schauspieler Jim Carrey verhielt es sich mit den Anforderungen an sein Gewicht genau gegenteilig: Er sollte für seine Rolle in „The Three Stooges“ zulegen! Und zwar mehr als 20 Kilogramm! Er versuchte es eine Zeit lang und es gelang ihm auch, 15 Kilo zuzunehmen. Dann stieg er allerdings aus dem Projekt aus. Ursprünglich mit der Begründung, dass er annahm, das Filmprojekt sei gescheitert (es war wirklich lange in der Pipeline und bis heute hat sich nichts daran geändert). Später gab er allerdings zu, dass er Sorge um seine Gesundheit hatte. Als jemand in seinem Alter, so erklärte sich der Schauspieler später, sei es nicht so einfach, das Gewicht wieder zu verlieren, dass er sich für die Rolle hätte anfuttern müssen. Weise Entscheidung!