Diese Netflix-Serien gehen 2022 nicht weiter: „Zero Chill“

Aus der Serie: 6 Netflix-Serien, die 2022 nicht weiter gehen

Das neue Jahr bringt einiges an Veränderung – auch bei den Netflix-Serien, die wir kennen und lieben! Doch Netflix spielt mit unseren Gefühlen – und das bereits seit Jahren! Regelmäßig wirft die Streaming-Plattform geliebte Serien aus dem Programm. So geschehen erst in diesem Monat und wir sind immer noch nicht über den Schock hinweg! Klar, auf der anderen Seite kommen auch regelmäßig ziemlich nice Netflix-Neuheiten, die unser vernarbtes Herz ein wenig heilen können. Doch nun trennt sich der Streaming-Gigant wieder von einigen Shows, die wir in den letzten Monaten liebgewonnen haben. 🥺 Wir haben für euch die 6 beliebtesten Netflix-Serien gesammelt, die 2022 nicht fortgesetzt werden. R.I.P.