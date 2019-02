Diese Emojis wünscht sich Ariana Grande

Ariana Grande ist nicht wunschlos glücklich. Jetzt verriet sie, was sie am liebsten noch hätte!

Ariana Grande braucht mehr Planeten

Auch ein Superstar wie Ariana Grande hat noch unerfüllte Wünsche. Denn auch, wenn man superreich ist, kann man sich mit Geld nun mal (leider) nicht alles kaufen. Jetzt hat die Sängerin verraten, dass sie gerne ein paar Emojis hätte, die es bisher noch nicht gibt. „Ich würde mich sehr freuen, wenn es mehr Planeten-Emojis gäbe. Nächstes Update bitte! Ich könnte wirklich einen Jupiter, einen Neptun und einen Saturn gebrauchen“, schrieb die 25-Jährige zu ihrem neusten Insta-Pic. Doch wie kommt Ari darauf, dass sie ausgerechnet diese Planeten jetzt so dringend braucht?

Ariana Grande: Verrückte neue Frisur

Arianas Emoji-Idee kam zustande, als sie eines ihrer neusten Instagram-Pics postete. Auf dem hat die „Sweetener“-Interpretin nämlich eine ziemlich ungewöhnliche Frisur, die sie mit Planeten-Emojis in der Caption versuchte, zu beschreiben. Bevor wir jetzt auch einen umständlichen Versuch starten, euch Aris Frisur zu erklären, seht sie euch am besten selbst an:

Wir sind gespannt, ob Aris Wunsch bald in Erfüllung geht und sie ihren Jupiter, Neptun und Saturn bekommen wird. Übrigens machen ihre Fans sich einen riesen Spaß daraus, witzige Memes aus besagtem Foto mit der crazy Frisur zu basteln. Die Sängerin feiert das selber total und postete die coolsten Memes in ihrer Insta-Story:

Instagram/arianagrande

Instagram/arianagrande

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: