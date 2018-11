Ariana Grande: Sie hat einen Zwilling!

Obwohl Ariana Grande für ihre Fans sicherlich einzigartig ist, wird die Sängerin oft kopiert. Vor allem ihr Look hat es den Fans auf der ganzen Welt angetan. Keine ist allerdings ein so perfektes Double wie Gabi DeMartino.

Ariana Grande: Doppelgängerin

Bekanntlich hat ja jeder auf der Welt irgendwo mindestens einen Zwilling. Ariana Grande hat ihren nun gefunden! Wenn sie sich schminkt wie Ari und die Haare zu einem Pferdeschwanz bindet, ist sie kaum noch vom Original zu unterscheiden! Die Ähnlichkeit der Beiden ist verblüffend. Doch wer ist die mysteriöse Schönheit, die glatt als Doppelgängerin von Ariana Grande durchgehen könnte? Es ist die Fashion- und Beauty YouTuberin Gabi DeMartino.

Ariana Grande: Zwilling ist selbst ein Star

In Deutschland ist Gabi DeMartino noch nicht vielen ein Begriff, doch in den USA wird die YouTuberin mega gefeiert. Auf Instagram hat die 23-Jährige bereits sage und schreibe 2,9 Millionen Abonnenten. Nun hat sich Ariana Grande für ihr Musikvideo zum Song "Thank You, Next" ihren optischen Zwilling mit ins Boot geholt. In dem neuen Musikvideo das am Freitag (30.11) erscheint, hat sich die Sängerin etwas ganz Besonderes überlegt. Sie stellt Szenen aus dem Film "Girls Club – Vorsicht bissig!" nach.

Ariana Grande: Musikvideo zu "Thank You, Next"

Ari stellt im Musikvideo zu "Thank You, Next" eine Szene der Komödie nach und hat sich dafür Hollywoodstars mit in Boot geholt. Neben ihrem Zwilling Gabi DeMartino spielen auch Troye Sivan und Colleen Ballinger mit. Ariana hat sich sogar einen echten Darsteller aus "Girls Club – Vorsicht bissig!" und zwar Jonathan Bennett. Er spielte in dem Film den Mädchenschwarm Aaron Samuels. Mit so viel Star-Power kann der Musikclip nur zum Erfolg werden.

Ariana Grande: Szene aus "Girls Club – Vorsicht bissig!"

Die besagte Szene aus "Girls Club – Vorsicht bissig!" ist die in der eine Mitschülerin alles nachmacht, was Regina George vormacht. In Ariana Grandes Musikvideo ist sie selbst Regina George und das selbe Mädchen wie aus dem Film macht nun ihr alles nach. Darin heißt es: "Einmal habe ich auf Twitter gelesen, dass Ariana schwanger ist, also hab ich mich auch schwängern lassen, sodass wir zusammen schwanger sein können. Es stellte sich heraus, dass das nur ein Gerücht war…". Ganz schön witzig! Wir finden es klasse, dass die Sängerin sich einen Spaß aus all den Hater-Kommentaren macht.

