Coole Geburtstagslieder für deine Party

An deinem Geburtstag solltest du dich und dein Leben feiern – denn dieser Tag gehört nur Dir! Was gibt es also schöneres als an diesem Tag seine Liebsten um sich zu haben, beschenkt und besungen zu werden? Richtig, nicht besungen zu werden. Denn mal ganz ehrlich, nichts ist unangenehmer, als im Mittelpunkt singender Menschen zu stehen und nicht zu wissen, wie man sich verhalten soll. 😅 Keiner wünscht sich ein Ständchen, eher jeder, dass es ausfällt. Zum Glück gibt es mittlerweile partytaugliche, coole Geburtstagslieder – nämlich die Happy-Birthday-Songs der Stars 😉

Die machen alle happy: Birthday-Songs von Stars

Love und Happiness ist alles, was wir an unserem Geburtstag wollen. Passend dazu kommen hier drei Geburtstags-Songs für gute Laune:

1. Katy Perry – "Birthday": Pop-Queen Katy Perry veröffentlichte 2013 ihr persönliches, ziemlich cooles Geburtstagslied "Birthday", das wohl schon unzähligen Birthday-Partys zur richtigen Stimmung verholfen hat!



2. Kygo feat. John Legend – "Happy Birthday": Kein klassischer Partyhit, aber ein super schöner und vor allem gefühliger "Happy-Birthday"-Song der Stars. "I wanna dance with you", ist nicht die einzige Zeile, der man im Track von Kygo und John Legend sofort nachkommen will 💃 Der Song ist auch eine echte Liebeserklärung an das Geburtstagskind!



3. Anne-Marie – "Birthday": Zu ihrem großen Tag gratuliert sich die hübsche Sängerin auf diesem Geburtstags-Song einfach mal selbst. Das solltest du auch tun, feier dich wie Star Anne-Marie in "Birthday". Du verdienst es!



Sexy Geburtstaglieder der Stars

Wer seinen Geburtstag auf etwas heißere Art feiern will, der soll zu diesen Happy-Birthday-Songs von Stars wie Rihanna greifen:

1. Rihanna feat. Chris Brown – "Birthday Cake": Die zweideutige Birthday-Version handelt vom"Birthday Cake" (Geburtstags-Kuchen) – gemeint sind damit allerdings eher die "Zärtlichkeiten", die man zum Geburtstag und diesem Song austauscht. Und das ist nicht ihr einziges Feature, Rihanna und Chris Brown haben mehrere gemeinsame Songs zusammen.



2. Jeremih – "Birthday Sex": Mindestens genauso, wenn nicht NOCH versauter ist "Birthday Sex" von Jeremih. Er singt darüber, dass er das Geburtstagskind auf eine ganz besondere Art und Weise beschenken will! Schöne Bescherung…



3. 2 Chainz ft. Kanye West – "Birthday Song": Alles, was sich die Rapper 2 Chainz und Kanye West in ihrem "Birthday Song" wünschen ist eine "Big Booty Ho". Nicht unbedingt frauenfreundlich, aber lässt man das außer Acht, eine echt cooles Geburtstagslied.



4. Trey Songz – "Say Aah": Auch Trey Songz setzt in seinem Geburtstags-Song "Say Aah" auf Verführung und will mit seiner Auserwählten zur Feier ihres Birthdays direkt ins Schlafzimmer verschwinden.



Geburtstags-Songs zum Eskalieren

Damit der Dance Floor deiner Birthday-Party richtig brennt, können wir dir die folgenden drei Geburtstags-Songs empfehlen:

1. 50 Cent – "In Da Club": Deine Party sollte genauso beginnen wie das Geburtstagslied des Rap-Stars: "Go shorty it's your birthday"! Jeder liebt "In Da Club" von 50 Cent und der Track beschert dir garantiet eine volle Tanzfläche und Partystimmung!



2. Tyga – "Happy Birthday": Auch Rapper Tyga feiert sich in seinem Geburtstags-Song selbst, ganz nach dem Motto: "Happy birthday, bitch, you look surprised"…



3. Will.I.Am – "It's My Birthday": "Set this place on fire", passiert definitiv wenn das Geburtstagskind zu diesem Song auf der Tanzfläche ausrastet. Bei dem epischen Happy-Birthday-Song des Megastars kann wirklich keiner stillstehen. "It's My Birthday" von Will.I.Am ist ein absolutes MUSS an jedem Geburtstag!

Andere coole Songs findest du in unserer BRAVO-Playlist auf Spotify!