Die besten Serien für die Feiertage

Zu Weihnachten verbringen wir immer viel Zeit zu Hause. Mit diesen Serien kannst du dir an den Feiertagen die Zeit vertreiben!

"ÉLITE": Der Netflix-Knaller

Die Weihnachtszeit ist perfekt für einen Serienmarathon. Hier darf die mega angesagte Serie "ÉLITE" natürlich nicht fehlen. Am 5. Oktober startete die spanische Erfolgsserie mit den "Haus des Geldes"-Stars. Die Serie ist eine Mischung aus "Pretty Little Liars" und "Gossip Girl" – es geht um Liebe, Intrigen und sogar einen Mord! In den Hauptrollen werden euch drei der Schauspieler ziemlich bekannt vorkommen: Denn María Pedraza ("Alison"), Miguel Herrán ("Rio") und Jaime Lorente ("Denver") kennt ihr bereits aus der Hype-Serie "Haus des Geldes".

"Riverdale" Staffel 3: Der Dauerbrenner

Weiter geht es mit der Hype-Serie schlechthin: "Riverdale" geht nun in die dritte Staffel! Die Fortsetzung der beliebten Netflix-Serie steht unter dem Thema #FreeArchie. Fans sind so verrückt nach der Serie, dass sie in jedem Post und auch im ersten Trailer nach neuen Hinweisen suchen. Fakt ist, dass die dritte Staffel noch düsterer wird. Es wird nicht nur neue Darsteller geben, sondern auch neue Paare und neue Kriesen. Wir sind gespannt, wie es für unsere Lieblinge "Betty", "Archie", "Jughead" und "Veronica" weitergehen wird. Seit dem 11. Oktober könnt ihr euch jeden Donnerstag eine neue Folge der Serie anschauen.

"The Walking Dead": Der Zombie-Kracher

Seit dem 24. Oktober könnt ihr außerdem die achte Staffel der Zombie-Serie "The Walking Dead" auf Netflix streamen. Dort erscheinen die Staffeln immer etwas verzögert. Seit dem 8. Oktober könnt ihr auf Fox bei Sky sogar schon die neuen Folgen der neunten Staffel sehen. Für alle, die kein Sky haben, wird die achte Staffel jedoch eine gute Ablenkung sein und der perfekte Zeitvertreib für die Feiertage …

"Chilling Adventures of Sabrina": Der Grusel-Spaß

Passend zu Halloween startete die erste Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina". Die Netflix-Serie ist ebenfalls von dem "Riverdale"-Produzenten Roberto Aguirre-Sacasa und die Neuauflage zu dem Serien-Klassiker "Sabrina: Total verhext". Die beiden Hauptrollen werden von Newcomer Kiernan Shipka und Sänger Ross Lynch gespielt. Im Gegensatz zu der alten Serie wird "Chilling Adventures of Sabrina" jedoch extrem gruselig – das ist nichts für schwache Nerven! Für Weihnachten haben sich die Serien-Macher ein ganz besonderes Schmankerl überlegt. Am 14. Dezember wird nämlich eine brandneue Weihnachtsfolge von "Chilling Adventures of Sabrina" veröffentlicht, in der die Wintersonnenwende gefeiert wird. Hier versucht Sabrina Kontakt zu ihrer verstorbenen Mutter aufzunehmen. Hach da können die Feiertage doch nur super werden.

"The Sinner"– Staffel 2: Die Mystery-Überraschung

Mit der zweiten Staffel "The Sinner" kommt unser Lieblingspolizist Harry Ambrose, gespielt von Bill Pullman zurück auf den Bildschirm. Nachdem Harry nun endlich den Fall um Jessica Biels Charakter Cora Tannetti gelöst hat, wird er auch schon zum nächsten mysteriösen Fall nach Upstate New York gebeten. Die zweite Staffel ist noch düsterer und mysteriöser als die Erste und man ist von Folge zu Folge gefesselter. Seit 9. November könnt ihr die zweite Staffel bei Netflix sehen. Wer die erste Staffel auch noch nicht gesehen hat, der kann sich auf einen Serienmarathon vom feinsten freuen. Hier wird man selbst zum Spürhund und möchte den Fall am liebsten gemeinsam mit Harry lösen. "The Sinner" ist ab 16 Jahren.

"Narcos: Mexico": Der Netflix-Krimi

Am 16. November feierte die beliebte Serie "Narcos" seine Rückkehr mit bekannten Gesichtern. "Narcos: Mexico" ist zwar eine eigenständige Serie, jedoch trifft man hier Altbekannte wie Kokainbaron Pablo Escobar und das Cali-Kartell. In "Narcos: Mexico" gibt es einen neuen Handlungsstrang, jedoch geht es ebenfalls um den Drogenkrieg in Kolumbien und um die Anfänge des mexikanischen Drogenkrieges in den 1980ern. "Narcos: Mexico" ist noch düsterer und lädt zum stundenlangen Serien-Suchten ein. "Narcos: Mexico" ist ab 16 Jahren.

"Der Denver-Clan": Die Luxus-Serie

Für alle die etwas leichtes für Zwischendurch haben wollen, ist die Serie "Der Denver-Clan" perfekt. Die Neuauflage des Serienklassikers verspricht viel Dramen, Zickenkriege und vor allem Unterhaltung. Seit 12. Oktober läuft wöchentlich eine neue Folge der zweiten Staffel. Die Hauptdarstellerin Elizabeth Gillies dürfte euch bereits aus der Disney-Serie "Victorious" bekannt sein. Hier spielte sie neben Ariana Grande die Rolle der Jadelyn „Jade“ West. Für alle die auf Luxus und Glamour stehen, gehört "Der Denver-Clan" zum Pflichtprogramm.

"Sick Note": Der Netflix-Newcomer

"Harry Potter"-Fans aufgepasst: Rupert Grint bekannt als Ron Weasley ist wieder am Start. Mit der neuen Serie "Sick Note" wagt sich der Schauspieler erstmals an eine Serienrolle. In "Sick Note" spielt Rupert Grint den mega Loser Daniel Glass. Daniel bekommt weder Job noch Beziehung auf die Reihe, doch als sein Arzt ihm die Diagnose Krebs mitteilt ändert sich sein bis dato armseliges Leben schlagartig. Es gibt sogar eine weitere Überraschung – Lindsay Lohan ist auch ein Teil der Sitcom. Mit dem Trailer könnt ihr euch einen eindruck über die Serie verschaffen: