Harry Potter: Diese Stars sind noch immer BFFs

Wie cute: In einem Interview verriet jetzt "Harry Potter"-Star Tom Felton, dass er noch immer total gut mit Hermine-Darstellerin Emma Watson befreundet ist!

Harry Potter: Tom Felton und Emma Watson sind BFFs

Obwohl sie schon seit Jahren nicht mehr miteinander am Set standen, hängen die "Harry Potter"-Darsteller Emma Watson (28, spielte bei "Harry Potter" die Rolle der Hermione Granger) und Tom Felton (31), der den Draco Malfoy in der Film-Reihe spielte, noch immer regelmäßig miteinander ab. In einem Interview erzählte der 31-Jährige jetzt nämlich, nachdem er gefragt wurde, ob er zu dem Girl noch Kontakt habe: "Die reziende Emma und ich sehen uns ehrlich gesagt ziemlich oft, wir posten nur nicht immer Bilder davon", sagt er – Wie süß! Vor Kurzem hatte Emma aber doch Fotos der beiden zusammen auf ihrem Instagram-Profil gepostet, um auf die neue Serie ihres "Harry Potter"-Kollegen aufmerksam zu machen. Sie schrieb dazu: "Toms Origin-Serie kommt am 14. November raus. Herzlichen Glückwunsch, lieber Freund."

Emma Watson und Tom Felton: Reunion!

Im Interview verriet Tom Felton außerdem: "Wir treffen uns die ganze Zeit, posten es nur nicht immer bei Instagram". Muss ja auch nicht sein – schließlich vergisst man in den schönsten Momenten mit guten Freunden im besten Fall sowieso das Smartphone für eine Weile. So auch Tom und Emma. Zu der süßen Reunion, die die beiden vor Kurzem in Los Angeles hatten, sagt er: "Sie war in meiner Gegend und ich hatte sie schon ein paar Monate nicht gesehen. Also entschied ich mich dazu, ihr eine Skateboarding-Stunde zu geben – sie war echt gut darin!" Wow, hat Emma Watson also ein unentdecktes Talent? "Sie ist ganz schön hart zu sich selbst, aber ist eigentlich echt sehr gut im Skateboarden", sagt Privat-Trainer Tom. "Also hat es echt Spaß gemacht!" Das Interview vollendet er mit den Worten: "Ich genieße es immer, mit ihr Zeit zu verbringen." Schön zu sehen, dass sich die beiden "Harry Potter"-Stars noch soooo gut verstehen!

