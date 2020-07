Snapchat hat eine eigene Geheimsprache

Ob zuhause im Bett, mit der Family im Urlaub oder mit Freunden unterwegs: Um unsere Snapchat-Friends auf dem Laufenden zu halten, schicken wir ihnen regelmäßig coole Snaps – egal wo wir gerade sind. Doch manchmal ist einfach nicht genug Zeit, sich eine coole Caption zu überlegen oder lange zu chatten. Genau aus diesem Grund hat sich in der App so etwas wie eine Snapchat-Geheimsprache entwickelt. Doch keine Sorge, so schwer ist diese gar nicht. Meist ist es nur eine Aneinanderreihung der Anfangsbuchstaben eines Satzes. So praktisch! Man spart damit nicht nur Zeit, sondern es klingt auch supercool! Übrigens meinen deine Snapchat-Friends auch nicht immer das, was sie snappen, manchmal versteckt sich eine geheime Message hinter den Bildern. Ganz schön tricky, die Foto-App!

Die beliebtesten Snapchat-Abkürzungen

LBM Ein Snap aus dem Urlaub, ein Foodporn-Pic oder die Ausbeute des letzten Shopping-Trips: Wann immer etwas gelingt, benutzt man die Abkürzung LBM, denn sie bedeutet Läuft bei mir . Die Abkürzung wird allerdings auch mal ironisch verwendet, wenn etwas schief gelaufen ist, man die Bahn verpasst hat, zum Beispiel. LBU heißt übrigens Läuft bei uns und LBD bedeutet Läuft bei dir und wird in den gleichen Situationen verwendet.

steht für oder auch und wird verwendet, wenn du besonders erstaunt, überrascht oder happy über etwas bist. Snappst du zum Beispiel deine endlose To-Do-Liste für den Tag, kannst du "OMG" dazuschreiben oder wenn das Konzert mega war, kannst du schreiben "OMG, das Konzert war so cool!" TGIF Yeaiii endlich Freitag! Das bedeutet die Abkürzung "TGIF", denn sie steht für Thank God it's Friday , was übersetzt Gott sei Dank ist Freitag, heißt. Freust du dich also auf dein Wochenende und hast eine harte Woche hinter dir, kannst du die Abkürzung "TGIF" benutzen.

oder steht für das englische Wort was übersetzt heißt. Wann immer du eine*n Freund*in um etwas bittest, kannst du das Kürzel verwenden. THX ist der Gegensatz zu "PLS", denn es steht für Thanks , auf Deutsch heißt das Danke . Das X am Ende der Abkürzung steht für das "ks" ins "Thanks". "Schick mal das Pic pls" – "Thx": So könnte ein Snap-Verlauf aussehen.

Spätestens seit Bonez MC und RAF Camoras "Nie ohne mein Team", wird die Abkürzung "NOMB" verwendet, denn sie heißt . Dieses Kürzel kannst du verwenden, wenn du einen Snap mit deinem Schatz postest oder auch mit deine*m BFF und sagen willst: "Stronger together". BTW "BTW" kannst du immer dann verwenden, wenn du noch etwas sagen wolltest. Die Buchstaben stehen für By the way , was übersetzt übrigens heißt. "Cooles Profilbild BTW", ist ein beliebter Satz, der das Kürzel enthält.

ist eine deutsche Abkürzung und steht für . Verwenden kannst du es zum Beispiel, wenn jemand "Ich hab dich lieb" schreibt und du es erwiderst. BBY Eine Abkürzung für deinen Schatz, denn das Kürzel steht für den Kosenamen Baby .

Ein Klassiker unter den Abkürzungen. "LOL" steht für . Wenn etwas megafunny ist, dein*e Freund*in einen Joke macht oder etwas Peinliches passiert, kannst du einfach LOL schreiben. RS Die Abkürzung "RS" steht für Rundsnap . Das bedeutet, dass der Snap nicht nur an dich ging, sondern an mehrere Personen. Häufig werden Rundsnaps verschickt, um den Snapchat-Streak aufrecht zu erhalten und somit möglichst viele Flames zu behalten.

steht für und wird für den gleichen Zweck verwendet, wie "RS", nämlich wenn der Snap an mehrere Personen der Kontake ging. GN ist eine Abkürzung für Gute Nacht und wird – klar – dafür verwendet, wenn du dich verabschiedet. Eine ähnliche Abkürzung ist GNSM , diese bedeutet Gute Nacht schon mal .

