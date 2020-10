Mit "Systemsprenger" wurde Helena Zengel zum deutschen Kino-Star

Immer wieder schaffen es deutsche Schauspieler (wie zuletzte Emilio Sakraya), auch in Hollywood Fuß zu fassen. Der 12-jährigen Helena Zengel, die ihrer großen Durchbruch in Deutschland mit dem erfolgreichen Film "Systemsprenger" hatte, ist das jetzt schon gelungen. Das Krasse dabei: Sie spielt an der Seite von keinem geringeren als Megastar Tom Hanks. Der Western "Neues aus der Welt" soll sogar noch an Weihnachten in die Kinos kommen. Helena Zengel postete dazu schon das Filmplakat und schrieb: "Endlich! Ich freu mich sooo.... Tom und ich auf dem Poster zu "News Of The World‘ Yeah! ✌️". Wow, was für ein riesen Erfolg!

Hollywood-Größe und Filmpartner Tom Hanks lobt Helena Zengel

In "Neues aus der Welt" spielt der frischgebackene Hollywood-Star mit deutschen Wurzeln, Helena Zengel, das Mädchen Johanna, das von einem Stamm Eingeborener aufgezogen wurde und jetzt gegen ihren Willen zu ihrem/r Onkel und Tante ziehen soll. Doch dann trifft sie auf Kriegsveteran Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), der als Nachrichtenbote unterwegs ist. Auch wenn die Veröffentlichung vor dem Filmpublikum der ganzen Welt erst noch ansteht, am Set hat die 12-Jährige definitiv schon alle überzeugt: "Ich glaube, Schauspieler/innen werden geboren. Man kann nicht lernen, wie man Schauspieler/in wird, man ist es einfach. Ihr Schweigen, ihre Augen, ihre Instinkte – sie ist der Regeln des Schauspiels vielleicht noch nicht bewusst sein, aber sie kennt sie bereits von selbst“, betont Tom Hanks. Eine ziemlich große Ehre für Helena Zengel so ein wahnsinniges Lob von der Schauspiellegende zu bekommen!

