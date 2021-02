Wer ist der erfolgreichste Deutsch-Rapper?

Deutsch-Rapper regieren die Charts. In den letzten Jahren hat Deutsch-Rap wieder regelmäßig für Hypes gesorgt und auch viele neue Talente hervorgebracht. Die Konkurrenz ist also groß und es wird vermutlich in keinem anderen Genre so viel neue Musik veröffentlicht, wie im Rap-Game. Aber welcher Deutschrapper hat es am meisten drauf? Genau das haben wir in unserer Galerie für euch herausgefunden und eine Top-Ten der Rapper erstellt, die in Deutschland die meistens Hörer auf Spotify haben.

Deutschrapper: Mehr als nur Musiker

Natürlich ist Spotify nicht alles. Heutzutage bringen immer mehr Deutsch-Rapper eigene Produkte und super erfolgreichen Merch an den Start. Capital Bra hat mit seiner Pizza alle Rekorde gebrochen. Der Hype war so groß, dass er bis heute immer wieder neue Sorten rausbringt und jetzt sogar mit einem eigenen Eistee nachlegt! Rap-Star Loredana hat mittlerweile sogar ihre eigene Beauty-Marke "1218BEAUTY" auf den Markt gebracht, die in nur wenigen Minuten ausverkauft war. Die Stars sorgen immer wieder für Überraschungen und übertrumpfen sich mit Rekorden, wie Katja Krasavice, die erst in diesem Jahr etwas geschafft hat, was noch keine Rapperin vor ihr geschafft hat. Wir finden es mega, dass die Deutsch-Rap-Szene so schnelllebig und vielfältig ist. Das macht es nie langweilig!

