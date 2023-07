Daniel Radcliffe: "Harry Potter"-Serie OHNE ihn!

In einem neuen Interview erklärte Daniel Radcliffe, der durch seine Rolle als Harry Potter in den Filmen bekannt geworden ist, dass er nicht das Gefühl habe, dass er dabei sein müsste: "Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen, und ich bin mir sicher, dass der die Serie macht, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken und wahrscheinlich nicht herausfinden will, wie man den alten Harry dazu bringt, irgendwo aufzutauchen. Ich strebe das in keiner Weise an. Aber ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt, und ich freue mich sehr darauf, dass die Fackel weitergereicht wird. Aber ich glaube nicht, dass es mich braucht, um sie physisch weiterzugeben."