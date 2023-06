Daniel Radcliffe: SO denkt er über "Harry Potter" Neubesetzung und - Verfilmung!

Noch steht nicht fest, wer die Rollen von Harry, Ron Weasley, Hermione Granger und all den anderen Helden übernehmen wird. Aber es steht fest, DASS sie neue Gesichter bekommen werden.

Daniel Radcliffe stand von 2001 bis 2011 als Harry vor der Kamera. Millionen Fans verbinden SEIN Gesicht mit dem jungen Zauberlehrling. Harry = Daniel, und andersrum. Daniel sagt selbst, dass "Harry ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Wir sind zu ein und derselben Person geworden."

Also: Wie empfindet ER die zukünftige Neubesetzung?

"Ich finde, dass Harry Potter schon immer eher wie Sherlock Holmes hätte sein sollten", so Radcliffe in einem Interview mit dem US-News Outlet Deadline.

Damit spielt er darauf an, dass die Rolle des berühmten Detektivs 🕵🏻‍♂️ schon von vielen verschiedenen Stars gespielt wurde. Unter anderem von Henry Cavill in der Netflix Film-Reihe "Enola Holmes", oder auch von Benedict Cumberbatch in der nach Holmes benannten Erfolgs-Serie.

Der erste Sherlock wurde vom Schauspieler Basil Rathbone in Filmen aus dem Jahr 1939 gespielt. Bis heute sind es über 70 verschiedene Stars 😳, die den Detektiv in unterschiedlichsten Produktionen miemten.

"Damals konnte sich auch niemand vorstellen, dass jemand anderes als Basil Rathbone Holmes spielen würde", so Radcliffe weiter, "Aber es kam trotzdem so! Die Rolle wurde an andere weitergegeben."

Genauso wünscht es sich Daniel jetzt auch mit "seiner" Parade-Rolle: "Das komische daran ist, dass ich mir denke: Irgendwo ist jetzt ein achtjähriger Junge, dessen Leben sich in den nächsten Jahren total verändern wird..."

Radcliffe sieht dem Wandel also positiv entgegen – und das sollten Fans auch machen ...

