Dagi Bee: Foto aus dem Bett

Dagi Bees Follower sind es gewohnt, an ihrem Leben teil zu haben. Auf Instagram teilt die Youtuberin ihren Alltag, ihre Projekte und ihre Macken – wie zum Beispiel das Dagi Bee Schnitzel-Ritual. Doch in ihrem neusten Post zeigte gewährte sie ihren Followern einen ganz besonderen Einblick! Auf dem Foto sitzt Dagi Bee im Bett und trägt einen weißen Bademantel, auf dessen Rückseite die Worte "After Sex" aufgestickt sind. Zeigt sie sich hier also direkt nach dem Sex mit ihrem Mann Eugen? Sieht so aus:

Dagi Bee: Das sagen die Fans zum Sex-Post

Unter dem Foto sind die Fans geteilter Meinung – die einen finden Dagi Bees Post "peinlich", die anderen "richtig witzig"! Manche fragen sogar, wo man den Bademantel nachkaufen kann. Vor allem ein Detail interessiert Dagi Bees Follower: Isst sie immer nach dem Sex ein Stück Melone? Dazu hat die Influencerin erstmal keine weiteren Infos verraten. Wer weiß, vielleicht sah einer der schönsten Momente von Dagi Bees Hochzeit mit Eugen Kazakov ja auch so aus... 🍉

