Dagi Bee: So krass reagieren die Fans auf Beetique

Dagi Bee hat gestern Abend ihre neue Make-up-Linie Beetique lanciert. Wir verraten euch, wie die Fans auf die neue Marke reagiert haben.

Beetique: Dagi Bees großer Traum

Mit ihrer eigenen Make-up-Linie Beetique hat sich Dagi Bee einen lang gehegten Traum erfüllt. Dank der Unterstützung des Drogeriekonzerns dm wurden ihre rund 30 Produkte gestern in Berlin auf einem mega Launch-Event vorgestellt. Über lange Zeit arbeiteten Dagi Bee und ihr Mann Eugen Kazakov zusammen mit dem Forschungs- und Innovations-Team von dm an Produktformeln, Shades und Designs, um durch Beetique Dagis Persönlichkeit bestmöglich zum Ausdruck bringen zu können. Das absolute Herzstück der Kollektion ist laut dm-Pressemitteilung der Lipgloss mit einem Holo-Pigment. "Eine Mischung aus Flüssigkristallen erzeugt eine einzigartige Palette von visuellen 3D-Effekten. In der Reflexion des Lichts ergibt sich dadurch eine außergewöhnliche, irisierende Optik.", verrät der Newsletter von dm.

Beetique: Fans sind enttäuscht

Obwohl Beetique bisher ganz toll klingt, hagelt es Kritik von Dagi Bees Fans. Diese sind sowohl von Dagi als auch von der Marke selbst zutiefst enttäuscht. Unter dem neuen Post vom offiziellen Beetique-Instagram-Account findet man kaum einen positiven Kommentar. Hier heißt es: "Für diesen Preis müsste das wirklich ein innovativer Lipgloss sein, 24 Std Halt und eine neu entdeckte Farbe. Sorry aber ich kaufe doch keinen 12€ Lipgloss, wenn ich den einen Aufsteller weiter für 2,50€ bekomme.", "Gute Taktik – kurz vor Weihnachten so teure 0815 Produkte zu pushen, damit die jungen Mädels ihr hart erspartes Taschengeld für so einen Mist ausgeben." und "Ich glaube dir wirklich, dass viel Zeit und Planung dahinter steckt, aber man hätte sich gewünscht, dass es mal was wirklich Innovatives gibt. Auch die Preise sind für diese Produkte einfach viel zu hoch angesetzt. Wirklich sehr schade." Die bis dato über 1.400 Kommentare spiegeln fast alle den Unmut von Dagi Bees Fans wider.

Beetique: Dagi Bee hat Fans hinters Licht geführt

Besonders sauer sind ihre Follower darüber, dass sie alle hinters Licht geführt hat. Denn auf dem Beetique-Instagram-Account gab es regelmäßig geheimnisvolle Hinweise über die Marke. Einer lautete: "Es ist keine Schminke". Nun fordern die Fans mehr Ehrlichkeit der YouTuberin. "Das war alles erstunken und erlogen. Angeblich keine Schminke", schreibt ein verärgerter Fan. Ein anderer kommentiert ebenfalls aufgebracht:"Boah, das ist ja mies. Liebe Dagi ich mag dich wirklich sehr, aber dieses Lügengerüst geht einfach gar nicht." Mit so viel Shitstorm hätte Dagi wohl nicht gerechnet, denn nun hat sie sogar die Kommentarfunktion unter ihrem jüngsten YouTube-Video deaktiviert. Auch die Verkaufszahlen sprechen für sich. Konkurrenzprodukte wie die Lidschatten-Palette von Mrs. Bella oder die "L.O.V x Hatice Schmidt Collection" waren binnen weniger Minuten online restlos ausverkauft, nur bei Dagi Bee scheinen die Verkäufe online schleppend voran zu gehen.

