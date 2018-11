Dagi Bee: Das steckt hinter Beetique

Dagi Bee macht’s gerade ziemlich spannend! Alle fragen sich: Was versteckt sich hinter Beetique?

Dagi Bee: Geheimnisvolle Hinweise

Dagi Bee ist mega aufgeregt, denn die YouTuberin hat eine fette Überraschung für ihre Fans. Noch will die 24-Jährige nicht verraten, was sich hinter ihren ersten geheimnisvollen Andeutungen verbirgt… Aber die Fans haben schon so eine Ahnung, was hinter ihrem neuen Projekt „Beetuqie“ stecken könnte… Ende November will Dagi Bee die Bombe erst platzen lassen. Bis dahin wird die Blondine auf ihrem Instagram-Profil und dem extra angelegten Beetique-Account regelmäßig Hinweise darauf geben, worum es sich bei dem mysteriösen Projekt handeln könnte. Eins steht schon mal fest: Beetique ist Dagi Bees eigene Marke, die unter derselben Adresse in Köln läuft, wie der „Dagi Shop“, über den echte Dagi-Fans von Pullis, über Shirts, bis hin zu coolen Accessoires alles kaufen können, was das Herz begehrt.

Gibt es bald Beauty-Produkte von Dagi Bee?

Klamotten gibt es ja bereits seit Längerem von Dagi, doch die naheliegendste Sache wäre doch eigentlich, dass die 24-Jährige ein eigenes Beauty-Produkt auf den Markt bringt. Immerhin wurde die YouTuberin nicht zuletzt durch ihre Make-Up-Tutorials mega bekannt! Viele Fans vermuten deshalb, dass es bald so etwas wie ein Parfum oder einen Highlighter von Dagi zu kaufen geben wird. Und ein Fan glaubt sogar, dass die YouTuberin gleich einen kompletten eigenen Laden eröffnet. Und das ist gar nicht mal so weit hergeholt… schließlich erinnert der Name „Beetique“ schon sehr an das Wort „Boutique“ und das steht bekanntlich für nichts anderes, als ein Modegeschäft.

Bibis Beauty Palace als Vorbild?

Bibis Beauty Palace hat’s vorgemacht: Ihre Bilou-Duschschäume könnten sich nicht besser verkaufen. Alleine mit Bilou verdient die 25-Jährige jedes Jahr ein Vermögen und ihr Gesicht kennen spätestens seit dem Verkauf der ersten Duschschäume 2015 auch diejenigen, die sich nicht mit YouTube und Co. beschäftigen – schließlich gibt es seitdem lebensgroße Bibi-Pappaufsteller in jedem dm in ganz Deutschland. Es wäre also kein Wunder, wenn jetzt auch Dagi Bee auf die Idee gekommen wäre, ihr eigenes, fettes Beauty-Projekt zu starten…

