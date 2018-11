Dagi Bee: So fett wird ihre Beetique Party!

Heute Abend wird endlich das große Geheimnis um Beetique gelüftet. Wir verraten euch jetzt schon einmal wie krass Dagi Bees Sause wird!

Dagi Bee: Beetique-Party

Lange haben wir auf diesen großen Tag hingefiebert – endlich ist es soweit. Heute steigt die mega Beetique-Party! Alles was in der deutschen Influencer-Szene Rang und Namen hat, wird heute bei diesem Event dabei sein. Dagi Bee hat ihre Launch-Party sehr lange und akribisch geplant. Die Perfektionistin überlässt nichts dem Zufall. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, gab es sogar Stress mit der Tee-Marke Fitvia. Laut Dagi hat das Unternehmen ihre Plexiglas-Einladungen und das Motto kopiert. Doch auch dieser Streit, hält Dagi Bee nicht davon ab heute noch einmal richtig die Werbetrommel für Beetique zu rühren. Kaum ein Geheimnis ist besser gehütet als dieses. Die Fan-Spekulationen reichen von Wandfarbe über Accessoires bis hin zu Nagellack. Bis dato wissen wir leider auch noch nicht was hinter Beetique steckt. Jedoch ist klar, dass es ein Produkt sein muss mit dem der Drogerie-Riese DM etwas anfangen kann.

Dagi Bee: Diese Stars sind bei der Beetique-Party dabei

Die Plexiglas-Einladung kam so gut bei Dagis Gästen an, dass alle Influencer dieses schöne Teil mit ihrer Community geteilt haben. Model Betty Taube, Fotograf Felix Rachor, YouTuber Marvyn Macnificent, Künstlerin Mrs. Bella, Bloggerin Paola Maria und viele mehr werden heute Abend bei diesem Spektakel dabei sein. Besonders Dagis BFF Mrs. Bella ist schon Feuer und Flamme. In ihrer Instagram-Story postet sie ein altes Bild der Beiden und schreibt dazu: "Freue mich auf morgen mein kleiner Engel!" Mega Cute!

Instagram.com/mrsbella

Dagi Bee: Rührende Worte von ihrer Managerin

Nicht nur Dagi Bees geladenen Gäste sind völlig aus dem Häuschen, auch ihre Managerin Ramona freut sich total und ist mega Stolz auf ihren Schützling. Via Instagram bedankt sie sich mit einer mega süßen Nachricht bei Dagi und ihrem Mann Eugen: "Me, voller Vorfreude auf heute Abend! Ich bin so aufgeregt, als wären Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag. Das Projekt ist schon so lange ein geheimer Teil unseres täglichen Lebens, dass es sich so komisch anfühlt, bald wirklich darüber sprechen zu können 😍🙏🏼 Dagi und Eugen haben bis hin zum Event alles (wirklich ALLES) federführend selbst in die Hand genommen und mit viel Liebe zum Detail etwas Großes, wunderschönes und einzigartiges kreiert. Ich hoffe, dass es alle mindestens genau so sprachlos machen und begeistern wird, wie es mich jeden Tag begeistert, wenn wir daran arbeiten. Ich liebe dieses Projekt und bin super happy ein Teil davon zu sein." Ramona und Dagi verbindet eine ganz besondere Beziehung – sie war sogar Brautjungfer bei der legendären Ibiza-Hochzeit.

