Nach Hate-Kommentar: Dagi Bee schlägt zurück!

Dagi Bee: Hate wegen Yeezys

Dagi Bee genießt ihr Leben als Webstar in vollen Zügen: Gerade ist die 24-Jährige zusammen mit ihrem Mann Eugen Kazakov in Los Angeles und erlebt jeden Tag richtig coole Sachen! Doch wie das bei fast allen Personen so ist, die in der Öffentlichkeit stehen, hat auch Dagi es immer mal wieder mit Hatern zu tun. Vor wenigen Stunden postete die Blondine zum Beispiel ein neues Pic von sich auf Instagram, auf dem sie einen eierschalenfarbenen Pulli trägt. Dazu kombinierte sie „Butter“-Yeezys in der passenden Farbe. Mehr als 120.000 Insta-Nutzer finden das Foto toll, doch natürlich gab es auch hier einige, die die Begeisterung nicht teilen konnten. Einer von ihnen hielt es offenbar für notwendig, Dagi seine Meinung mitzuteilen und kommentierte: „Die Yeezys passen null zu diesem Pulli und auch nicht zu dir“, schrieb besagte Person.

So cool reagiert Dagi Bee

Das wollte die YouTuberin nicht so einfach auf sich sitzen lassen und konterte zurück! „Ok ich werfe sie weg, weil es dir an mir nicht gefällt – kann ich sonst noch was für dich tun? Meine Haare in deinem Geschmack färben? Mein Haus in deinen Vorstellungen dekorieren, oder mir die Brüste vergrößern? Let me know.“ Wow, das hat gesessen! Damit stellte Dagi Bee auf ironische Weise klar, dass es ihr herzlich egal ist, was ihre Hater von ihr halten.

