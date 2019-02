Dagi Bee: Werbung für Fake-YEEZYs!

Dagi Bee: Hype um YEEZYs

Im Internet sehen wir sie überall: die YEEZYs von Kanye West. Egal ob Sänger, YouTuber, Web-Star oder Mode-Fan – mittlerweile will jeder ein Paar dieser Adidas Sneakers. 2015 hat Kanye West angefangen mit Adidas zusammenzuarbeiten und seitdem wächst die Popularität seiner Schuhe. Seine Kollektionen sind in wenigen Sekunden ausverkauft und der Wert seiner Marke steigt stetig. Auch im Internet rasten die Leute völlig aus, sobald neue Teile der Kollektion zu finden sind. Der YEEZY Hype ist real. Die Fotos werden Millionenfach gerepostet und teilweise auch zu Memes – für jeden ist der Hype real. Auch Dagi Bee ist begeistert von den Sneakern und hat sie bereits in diversen Farben in ihrem Schuhschrank stehen.

Dagi Bee: Promo für Fake-YEEZYs

In ihrem jüngsten Video bestellt sich Dagi Bee Fake-Alternativen zu Markenprodukten und testet diese auf Herz und Nieren. Ihr letztes Produkt sind die beliebten YEEZY-Sneaker. Zum Vergleich hat sie sich ihre echten im Video dazu geholt. "Auch wenn man die beiden nebeneinander hält, ist die Ähnlichkeit schon krass. Hier steht Boost, hier auch, dann ist hier dieses Muster was es hier auch gibt. Oben steht dann auf beiden Adidas drauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen – ich bin wirklich positiv überrascht.", verrät Dagi in ihrem Video. Für die Fake-YEEZYs hat sie 50,80 Dollar gezahlt. "Für den Preis find ich's eigentlich ganz cool. Auf den ersten Blick seh ich wirklich keinen Unterschied.", sagte sie weiter. Dagi scheint mega begeistert von dem Plagiat zu sein.

