Erst letztens beantwortete Dagi Bee Sex-Fragen auf YouTube. Gestern antwortete sie in ihrer Instagram-Story im Rahmen ihres "10 Fragen am Montag"-Formats auf andere Fragen von ihren Fans. "Ich bin leider seit heute selbst kränklich angeschlagen und werde mich die nächsten Tage in freiwillige Quarantäne setzen", schrieb die YouTuberin als Antwort auf die Frage, ob sie das Gefühl hat, dass Corona viel näher an einen heranrückt. Dagi Bee hat zwar im Gegensatz zu anderen Stars keinen positiven Corona-Test vorliegen und auch keine typischen Symptome, will aber auf Nummer sicher gehen und bleibt deswegen erstmal zu Hause, um andere zu schützen.

Dagi Bee gibt Tipps, um happy zu bleiben

Auf eine andere Frage nach Tipps, um in der aktuellen Situation positiv in die Zukunft zu schauen, hat Dagi Bee sofort ein paar Antworten parat. "Was nützt es dir, immer negativ zu sein, wenn du noch gar nicht weißt, was die Zukunft bringt?", schrieb sie. Ein weiterer Rat von ihr: "Schätze das, was du im Hier und Jetzt hast. Schätze deine Familie, Freunde, Partner und fokussiere dich auf die positiven anstatt auf die negativen Sachen in deinem Leben." Am Schluss hat die YouTuberin dann noch eine aufmunternde Nachricht: "Mehr als positiv bleiben und zu hoffen, dass der ganze Spuk bald vorbei ist können wir aktuell nicht tun – also stay positive!" Damit hat sie definitiv Recht!

