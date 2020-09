Dagi Bee und Bibis Beauty Palace haben dieselben Freunde

Während die beiden Web-Stars früher sogar gemeinsame YouTube-Videos gedreht haben, schienen sie in den letzten Jahren kaum Kontakt zu haben. Immer wieder wurde deshalb auch spekuliert, ob die zwei zerstritten sind. Das verneinten aber beide Mädels schon des öfteren und vor Kurzem kam es sogar zu einer kleinen Reunion von Dagi Bee und Bibis Beauty Palace, bei der Dagi die beiden Kinder von Bibi kennenlernte. Und auch wenn die YouTuberinnen vielleicht nicht mehr son eng miteinander sind wie früher, haben sie doch noch teils denselben Freundeskreis. Auf die Fan-Frage, ob mal wieder ein Video mit Bibis Beauty Palace kommt, vertaggte Dagi Bee diese und fragte über ihre Insta-Stoy direkt nach. Klingt also so gar nicht nach großem Streit.

Süße Überraschungsparty mit Bibis Beauty Palace und Dagi Bee

Vor ein paar Tagen trafen sich Dagi Bee und Bibis Beauty Palace dann erneut auf einer Baby-Party für ihre gemeinsame Freundin Paola Maria. Zusammen mit ihrem Mann Sascha und einigen anderen Friends wie Dagis kleiner Schwester Leni überraschten sie die hochschwangere YouTuberin. Dabei entstanden untern anderem viele coole Gruppenbilder, auf denen alle super viel Spaß hatten. Und das, obwohl es Paola in ihrer Schwangerschaft nicht so gut geht und sie hofft, dass ihr Sohn bald zu Welt kommt. Der Kleine kann sich auf jeden Fall auf einen mega herzlichen Empfang von Dagi Bee, Bibis Beauty Palace und allen anderen Freunden der kleinen Familie freuen!

