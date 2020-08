Bibis Beauty Palace zeigt Baby Emily zum ersten Mal

Bisher versteckte Bibis Beauty Palace Baby Emily

Die Web-Stars Bibis Beauty Palace und Julienco nehmen ihre Fans via Insta und YouTube fast überall hin mit und teilen ihren Alltag. Und das hat sich auch nich geändert, seit die beiden eine Familie gegründet haben. Sowohl während ihrer Schwangerschaften, als auch danach, hielten und halten die zwei ihre Millionen Follower auf dem Laufenden. Im letzten Jahr entschieden sie dann sogar das Gesicht ihres Sohnes Lio hin und wieder zu zeigen. Auch zu ihrer zweiten Tochter Baby Emily gibt Bibis Beauty Palace immer wieder Updates, wie groß sie schon geworden ist. Doch von vorne durften wir sie bisher noch nicht sehen.

Süße Urlaubsgrüße von Bibi, Julian, Lio und Baby Emily

Vor etwa zwei Wochen sind Bibis Beauty Palace, Julienco und die beiden Kids in ihren ersten gemeinsamen Familienurlaub gestartet. Zusammen mit Julians Schwester und deren Mann und Sohn haben sie sich ein mega Haus mit Pool und Meerblick in Griechenland gemietet und verbringen dort ein bisschen Quality-Time miteinander. In ihren Insta-Storys lassen sie natürlich auch ihre Fans wie immer teilhaben. Dabei entstand dieses schöne Bild, das Bibis Beauty Palace mit der Caption "Wenn wir uns haben, haben wir alles." teilte. Und das besondere daran: Man kann nicht nur Lio, sondern auch Baby Emily komplett sehen. Sooo süß!😍

