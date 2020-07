Bibis Beauty Palace: So groß ist Baby Emily schon

Bibis Beauty Palace's Baby wird immer aktiver

Am 20. März wurde die YouTuberin zum zweiten Mal Mutter. Doch ihre kleine Tochter hatte einen etwas schwierigen Start ins Leben. Zum einen konnte Papa Julienco wegen Corona nur bei der Geburt dabei sein, musste kurz danach aber das Krankenhaus verlassen und Bibi alleine lassen. Einige Woche später wurde ein beidseitiger Leistenbruch bei Baby Emily entdeckt, worauf Bibis Beauty Palace mit ihr für eine Not-Op ins Krankenhaus musste. Die Kleine hat aber alles gut überstanden und nun scheint es ihr wunderbar zu gehen. Vor allem in der Story des Web-Stars sieht man Emily mal wieder von Nahem und wie sehr sie mittlerweile schon gewachsen ist. Außerdem hat sie schon begonnen, immer mehr nach Dingen zu greifen und mit ihren Spielsachen zu spielen.

Dieses große Spielzeug kann Bibis Baby jetzt schon halten instagram @bibisbeautypalace

Bibi und Julienco zeigen Emily bisher nicht

Um ihn vor der Öffentlichkeit zu schützen, hatten die YouTuber zu Anfang beschlossen, keine Fotos und Videos ihres Sohns beziehungsweise dessen Gesichts zu posten. Später entschieden sich Bibis Beauty Palace und Julienco aber um und zeigten Lio doch allen. In letzter Zeit bekamen wir den Kleinen aber nicht mehr sooft zu sehen und auch Baby Emily wird immer nur aus der Ferne, von hinten oder ohne Kopf abgebildet. In einem Video erklärte Julian dazu erst, dass das keinen bestimmten Grund hat, sondern sie das einfach nach Gefühl machen würden und auch nie vorhatten, ihre Kids ständig vor die Kamera zu zerren. Es bleibt also Hoffnung, dass wir auch mal das süße Baby-Gesicht von Emily sehen dürfen.

