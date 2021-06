„Cruella“: Wann kommt Teil 2?

„Cruella“ ist das neue Highlight auf Disney Plus. Die Verfilmung der Entstehungsgeschichte eines der größten Disney-Bösewichte ist voller krasser (und guter) Szenen. Emma Stone spielt die titelgebende Figur und hat sichtlich Spaß an ihrer Arbeit! 😃 Wir haben uns den Film auch angeschaut und haben uns etwas gefragt, was viele Fans nun auch unbedingt wissen wollen: Können wir mit einem zweiten Teil rechnen? Die Weichen sind gelegt und auch Director Craig Gillespie hätte Lust, wie ein Interview zeigt.

Wir haben noch nicht alles von Cruella gesehen

In einem Interview mit Collider wird Gillespie gefragt, ob er sich eine Fortführung der Geschichte vorstellen kann. Wir hätten noch nicht viel von der neuen Cruella sehen können, so der Director. „Ich habe das Gefühl, dass wir sie gerade erst kennengelernt haben. Ich liebe die Vorstellung, eine ‚ausgewachsene‘ Cruella sehen, die nichts mehr zurückhält.“ Der erste Teil habe gezeigt, wie sie etwas um sich herum aufbaute, nun sei es spannend zu erleben, was sie als nächstes vorhat. Besonders spannend sei für Gillespie, dass man sie leicht „von innen heraus zerstören“ könne, wenn sie nicht vorsichtig mit ihrer eigenen Macht umgehen würde. Andeutungen dafür haben wir schon in „Cruella“ gesehen! Vielleicht würde sie doch noch „Joker“ den Rang ablaufen können? 😨

Spoiler: Deswegen ergibt ein zweiter Teil Sinn

Der Grundstein dafür ist gelegt, schaut man auf das Ende von „Cruella“. (ACHTUNG SPOILER!) Denn in den letzten Minuten sehen wir, wie Cruella an Anita Darling und Roger Radcliffe jeweils einen Hundewelpen mit den Namen Pongo und Perdita schickt. Leute, die „101 Dalmatiner“ kennen, wissen gleich, dass diese Geschichte also darauf hinausläuft, dass Anita und Roger sich über kurz oder lang kennenlernen und zusammen 99 Hundewelpen adoptieren! (SPOILER ENDE).

Aber werden wir eine Cruella sehen, die ihren bösartigen Trieben nachgibt und Hundewelpen häuten möchte, um aus dem Fell einen Mantel zu schneidern? Die Figur, die von Stone verkörpert wurde, spielt etwas mit dem Bösen, aber tut nie etwas wirklich Bösartiges. „Cruella“ hat die Figur vermenschlicht und es dürfte den Macher*innen dahinter schwer fallen, eine derartige Kehrtwende zu rechtfertigen und glaubhaft darzustellen. Eine Neuinterpretation des Originals wäre aber denkbar!