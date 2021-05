„Cruella“: DAS war das krasseste Outfit!

„Cruella“ kannst du aktuell bei Disney Plus streamen (insofern du einen Premiumaccount hast, sonst musst du noch bis August warten) – und wir können den Film nur empfehlen! Zwar ist die Realverfilmung mit Emma Stone in der Hauptrolle als „Cruella“ kein Joker, so richtig erwartet hat das aber niemand bei einem Film aus dem Hause Disney. Dafür hat der Film ziemlich krasse Szenen und ist für Freund*innen der Mode das reinste Fest! Im Film spielt Stone nämlich eine aufstrebende Mode-Designerin, die sich gegenüber der Baronin (Emma Thompson), ebenfalls eine Mode-Ikone, behaupten muss. Das führt automatisch zu absurd vielen – und wunderschönen – Kostümen. Ein Kleid hat eine ungeheure Arbeit gemacht, die wir euch nicht vorenthalten wollen, so geschockt waren wir von dem Fact!

Fast 300 Kostüme gab es im Film

Sagenhafte 277 Kostüme haben die Kostüm-Designerin Jenny Beavan und ihr Team für den Film kreiert – eine Mordsaufgabe, wenn man bedenkt, dass sie gerade einmal 10 Wochen hatten, um die Kostüme fertigzustellen. Fun-Fact: Allein 47 Kleider trägt Emma Stone insgesamt im Film! Die Krönung des Ganzen stellt allerdings ein einziges Kleid dar, was auch für die heftigste Szene im Film verwendet wurde. In dieser zeigt sich Cruella vor ihrer Gegenspielerin, der Baronin, auf einem Event und trägt zusammengenähte alte Kleider der Baronin. Insgesamt wurde für dieses Kleid 393 Meter Stoff (!!!) verwendet! 😱 Unglaublich, wenn man bedenkt, dass die Szene kaum länger als 5 Minuten ist. Auf dem Kleid befinden sich obendrein ganze 5060 Blüten! Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Arbeit in dieses eine Kleid gesteckt werden musste. „Jede Blüte wurde per Hand gefertigt und auch händisch an das Kleid angebracht“, erinnert sich Beavan in einem Interview. „Das hat EINER MENGE Studierender und Aushilfen EINE MENGE an Arbeit gemacht“, ergänzt sie noch. Das können wir uns vorstellen! 😂

Das Internet liebt die Outfits

Auf Social Media sammeln sich begeisterte Fans, die die Arbeit der Designer*innen loben – und vor allem viele, die die Kleider von Cruella und der Baronin gerne selbst haben wollen. „Wer auch immer für Emma Stones Kleider verantwortlich war, diese Person hat ihre Aufgabe VERSTANDEN. Und ich wäre geschockt, wenn „Cruella“ nicht für das Kostümdesign nächstes Jahr nominiert werden sollte“, schreibt ein Fan. Auch die Baronin hat viele Fans gesammelt. „Ich würde für ihre Outfits sterben!“, schreibt ein Fan. Wir können dem nur zustimmen – allein für die Kostüme ist der Film einen Blick wert!

