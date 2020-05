Claudia Obert zu Gast bei "Big Brother"

Claudia Obert – mittlerweile kennen und lieben wir sie für ihre herrlich offene und unerschrockene Art, die Dinge so auszusprechen, wie sie ihr gerade in den Sinn kommen. Jedoch sind die nachfolgenden Ereignisse trotzdem nichts für schwache Nerven. Aber von vorne: Claudia Obert war wieder in einem TV-Format zu Gast und diesmal bei der aktuellen Staffel von „Big Brother“. Wer Claudia Obert aus vergangenen Fernsehformaten kennt, der weiß auch, dass sie sich selten auf niedrigem Unterhaltungslevel befindet. Durch ihre Teilnahme bei "Promis unter Palmen" wird Claudia Obert sogar ungewollt zum TikTok-Star. Na ja, zurück zum Thema: Es war einiges los in dieser Montagsfolge von „Big Brother“. Angefangen hat das ganze Spektakel mit einer kleinen Sekt-Sause für die Kandidaten Cedric und Tim. Die haben nämlich etwas gewonnen, und zwar ein bayrisches Champagner-Dinner mit Star-Gast Claudia Obert herself. Natürlich auf Abstand, mit Schutzschild in der Mitte des Tisches.

Diese Sprüche haut Claudia Obert bei "Big Brother" raus.

Claudias Lieblingsthemen kamen dabei natürlich wieder auf den Tisch: Die Kandidaten von „Promis unter Palmen“ und das Liebesleben innerhalb des „BB“-Hauses und natürlich…ihr eigenes Liebesleben. Auf den angehenden Bundespolizisten Cedric hatte unsere Luxus-Lady schon direkt am Anfang ein Auge geworfen: „Du bist live noch viel schöner“, schwärmt sie. Anschließend wurde wild über den Schokoriegel „Duplo“ und die Zweideutigkeit dessen Slogans „Duplo, die wahrscheinlich längste Praline der Welt“ debattiert. Um das Ganze noch schön abzurunden, gibt Claudia Obert dem "BB"-Kandidaten Cedric noch ein unverbindliches Angebot mit auf den Weg: „Wenn du rausfliegst, kommst du heute Nacht ins Savory.“ Besiegelt wird das Versprechen, wie sollte es anders sein, mit einem Sektglas-Stößchen via Schutzwand. Wer noch eine kleine Claudia-Obert Spritze an Quotes braucht, der findet hier ihre besten Sprüche.

