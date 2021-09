Charli und Dixie D’Amelio: Darauf sind sie neidisch

The D'Amelio Show Hype!

Vor wenigen Wochen wurde der Trailer der "The D’Amelio" Show veröffentlicht, der uns schon erste Einblicke in die Reality-TV-Show gegeben haben. Charli D’Amelio beschreibt in einer Szene ihr Leben als ständiger Terror und dass sie extrem unter dem Druck durch die sozialen Medien leidet. 🥺 Wie wird sie damit umgehen? Wie wird es für die Familie sein, dass 24/7 eine Kamera da ist? Und was werden wir über die D’Amelios erfahren, was wir noch nicht wissen? Lange dauert es nicht mehr, bis die Serie an den Start geht. Ab dem 13. Oktober 2021 ist die Show in Deutschland auf Disney+ online. Auch wenn man denken mag, dass Charli und Dixie D’Amelio doch alles haben, gibt es etwas, auf das sie etwas neidisch sind …

Was hätten Dixie und Charli D’Amelio auch gerne?

Millionen von Followern, Fame und Reichtum, aber es gibt etwas, dass die Charli und Dixie D’Amelio nicht in dem Umfang haben, wie sie es gerne hätten. Doch um was geht’s? Im Interview wurden sie gefragt: „Gibt es eine persönliche Eigenschaft oder ein Charaktermerkmal eins Familienmitgliedes, welche ihr gerne stehlen oder euch gerne aneignen würdet?“ Die beiden Geschwister sind sich schnell einig und Charli antwortete: „Ich hätte gerne etwas mehr von dem Humor meines Dads. Er ist wirklich witzig und so eine liebenswerte Person. Und ich glaube, sein Humor hilft ihm auch dabei, dass er bei vielen so gut ankommt.“ Dixie D’Amelio stimmte dem zu und ergänzte: „Und ich hätte gerne mehr von der Persönlichkeit meines Dads. Er ist clever und findet immer die richtigen Worte.“ Was für süße Wörter an den Vater. 🥰 Da die beiden Girls noch jung sind und man sich als Mensch immer weiterentwickelt, werden sie bestimmt noch die ein oder andere gute Eigenschaft ihrer Eltern verinnerlichen.

