Channing Tatum: Jetzt lässt er die Bombe platzen!

Schauspieler Channing Tatum kennen viele aus dem allerersten "Step Up"-Movie, in welchem er auch seine Frau (jetzt Ex-Frau) Jenna Dewan kennenlernte. Nach "Step Up" sah man ihn in Filmen wie "21 Jump Street" und "Für immer Liebe", aber alle lieben ihn für seine Hauptrolle in "Magic Mike". Und nun können sich alle "Magic Mike"-Fans besonders freuen! Es wurde ein weiterer Teil bestätigt! ⤵️

Letzter "Magic Mike"-Teil?

Schauspieler Channing Tatum veröffentlichte ein Bild auf seinem Instagram-Profil vom Deckblatt des Drehbuchs zu "Magic Mike's Last Dance" (dt. "Magic Mikes letzter Tanz"). Heißt das also, dass das wirklich der allerletzte "Magic Mike"-Teil ist? Ist danach wirklich Schluss? Der neue Movie soll im kommenden Jahr erscheinen. Genauere Infos, was in "Magic Mike 3" passieren wird, sind noch nicht bekannt. Eins ist aber sicher: Es wird wieder hot werden! 🔥

