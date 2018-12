Cardi B: So leidet ihr Ex nach Trennung

Cardi B und Offset haben sich getrennt. Der Grund dafür soll sein, dass er sie betrogen hat – schon wieder! Nun will der Rapper seine Ex zurückerobern.

Cardi B: Hat sie Schluss gemacht?

Im September 2017 heirateten sie heimlich und im letzten Juli kam ihre erste gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt. Trotzdem haben sich Rapperin Cardi B und "Migos"-Rapper Offset jetzt getrennt … Oh nein! Der Trennungsgrund war bisher unbekannt, doch jetzt kamen krasse Screenshots ans Licht, die zeigen: Offset hat Cardi B betrogen – schon wieder! Eigentlich erklärte Cardi B in einem Video, das sie bei Instagram postete: "Wir sind nicht mehr zusammen, aber noch sehr gute Freunde und Geschäftspartner. Niemand von uns ist schuld. Ich werde immer viel Liebe für ihn empfinden, denn er ist der Vater meiner Tochter." Doch jetzt wird behauptet: Sehr wohl sei jemand schuld! US-Medien berichten: Offset ging seiner (Noch-)Ehefrau fremd – schon zum zweiten Mal! Schon im März machten Gerüchte über einen Seitensprung des 26-Jährigen die Runde – welche Cardi auch bestätigte! Damals warnte sie schon in einem Interview: “Ich werde einem Ni**a erklären, dass er seine Frau verliert, sollte er es noch einmal machen" – gesagt, getan! Cardi kannte scheinbar keine Gnade und machte kurzerhand Schluss mit dem Vater ihres Kindes.

Offset: Er hat Cardi B schon wieder betrogen

Grund zu der Annahme gaben Screenshots von einem Chat-Verlauf von Offset und einem Girl namens Summer Bunni. Der Rapper soll sich einen Dreier mit ihr und seinem Kumpel, Rapper Cuban Doll gewünscht haben. Der Chat soll angeblich vom 28. Juni sein – wenn das stimmt, muss Offset Cardi kurz bevor das Kind der beiden auf die Welt kam, betrogen haben. Übel! Das ist die Frau, mit der Offset Sex gehabt haben soll:

Cardi B: Allererstes Baby-Bild!

Bisher hielten Cardi B und Offset das Gesicht ihres gemeinsamen Babys geheim, doch jetzt postete Cardi zum allerersten Mal ein Foto von der kleinen Kulture Kiari Cephus – als Rache-Aktion für ihren Ex? Schließlich waren sich die beiden eigentlich einig darüber, die Privatsphäre ihres Kindes vorerst zu schützen und deshalb keine Fotos auf Social Media zu posten. Hier siehst du die süße Tochter der beiden Rapper:

Cardi B: Offset vermisst seine Frau

Vergangen Samstag (8. Dezember) trat Cardi B beim "Chicago's B96 Jingle Bash" auf. Die Rap-Queen hat den Seitensprung un die damit verbundene Trennung wohl noch nicht ganz verkraftet, denn sie änderte prompt Lyrics ihres Songs "MotorSport" und rappte: "Ich habe ihm gesagt, ja, wir werden uns scheiden lassen." Natürlich erreichte diese krasse Aktion auch ihren Ex Offset. Dieser twitterte: "Verdammt noch mal, ich vermisse Cardi." Schafft der Rapper es mit dieser Liebesgeste seine Cardi zurückzuerobern?

FUCK YALL I MISS CARDI — OFFSET (@OffsetYRN) 9. Dezember 2018

