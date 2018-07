Cardi B: Mann verhaftet und Burn-out!

Schock-Nachrichten für Rapperin Cardi B: Ihr Mann Offset wurde verhaftet! Die 25-Jährige ist einfach total am Ende …

Rapper Offset wird verhaftet!

Der Rapper Offset von den Migos ist definitiv kein Engel, das ist klar. Vor einiger Zeit wurde er bereits zwei Mal wegen verschiedener Gesetzesbrüche festgenommen. Man sollte doch aber meinen, dass sich der 26-Jährige seit der Geburt seiner Tochter Kulture vor drei Wochen mal etwas zusammenreißt, doch Fehlanzeige. Jetzt wurde Offset nämlich erneut festgenommen! Die Polizei soll ihn angehalten haben, weil er illegal die Spur gewechselt hat. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten dann drei Waffen und Marihuana! Diese Festnahme wegen Drogen- und Waffenbesitzes könnte für den vorbestraften Rapper nun ein ganz schön großes Problem werden, schließlich ist das keine Kleinigkeit! Was wohl seine Frau Cardi B dazu zu sagen hat?

Ein Beitrag geteilt von OFFSET (@offsetyrn) am Mai 21, 2018 um 12:59 PDT

Cardi B: Offset wurde freigelassen

Die Rapperin Cardi B äußerte sich inzwischen in ihrer Insta-Story und erklärte, dass Offset längst wieder freigelassen wurde. Weiterhin stellte sie klar, dass ihr Mann nicht auf Bewährung ist. Einige Quellen behaupten da etwas Anderes. Nachdem der 26-Jährige am Samstagmorgen dem Richter vorgeführt wurde, soll er fast 15.000 Euro Kaution bezahlt haben, um wieder nach Hause gehen zu können. Somit wäre Offset auf Bewährung und müsste seine Strafe noch abwarten. Wer nun Recht hat ist unklar, da sich der Rapper bisher noch nicht zu dem Vorfall äußerte. Fakt ist aber, dass sie „I Like It“-Sängerin total am Ende ist! Kein Wunder, wenn der eigene Mann verhaftet wird und das nur kurz nachdem man ein Kind zur Welt gebracht hat! Cardi B klagte ihren Fans in ihrer Insta-Story ihr Leid und erzählte, wie müde und fertig sie ist. Ob die 25-Jährige nun bald wegen des ganzen Stresses ein Burnout hat? Bitte nicht! Bei Cardi B, Offset und der kleinen Kulture kehrt hoffentlich bald wieder ein bisschen Ruhe ein …

Ein Beitrag geteilt von Cardi B Official IG (@iamcardib) am Jul 16, 2018 um 2:59 PDT

