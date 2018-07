Cardi B: Verhandlungs-Battle um Baby-Fotos

Cardi B und ihr Mann Offset haben vor genau einer Woche ihre Tochter Kulture zu Welt gebracht. Seitdem gibt es krasse Verhandlungen, wer das erste Baby-Foto der Kleinen veröffentlichen darf!

Rapperin Cardi B: Ihr mega Erfolg!

Bekannt wurde Cardi B durch Instagram, wo sie ganz ungefiltert über ihre Karriere als Stripperin erzählte und damit große Aufmerksamkeit bekam. Noch heute wird die 25-Jährige für ihre coole Art von Fans gefeiert! 2017 bekam die Rapperin dann einen Plattenvertrag und veröffentlichte dieses Jahr endlich ihr Debütalbum „Invasion of Privacy“, was mega erfolgreich war und auf Platz 1 der Charts landete. Zum Album gehörten auch die zwei Mega-Hits „Bodak Yellow“ und „I Like It“, die Cardi B den absoluten Durchbruch verschafften!

Cardi B & Offset in love

Cardi B und der ebenfalls bekannte Rapper Offset von den Migos, lernten sich Anfang 2017 kennen und verliebten sich sofort. Bereits im September folgte die geheime Hochzeit der beiden ganz privat in ihrem Schlafzimmer, was erst vor kurzem ans Licht kam. Cardi B und Offset sind nach wie vor super happy zusammen. In einem Interview sagte die 25-Jährige: „Es war ein Segen, dass ich ihn kennengelernt habe.“ Im April gab die Rapperin in einer amerikanischen Show bekannt, dass sie mit Offsets Baby schwanger ist, am 10. Juli kam nun Töchterchen Kulture Kiari Cephus zur Welt.

Ein Beitrag geteilt von Cardi B Official IG (@iamcardib) am Jul 16, 2018 um 2:59 PDT

Cardi B: Verhandlungen um Baby Kulture

Seit der Geburt reißen sich alle Medien um das erste exklusive Foto der Kleinen Kulture! Gerüchten zu Folge hat Cardi B bereits Angebote im 100.000 Euro Bereich bekommen! Doch davon will die Rapperin (vorerst) nichts wissen. Fotos kommen für die Mami und ihren Mann Offset angeblich erst frühestens ab dem 5. Oder 6. Monat in Frage. Bis dahin möchte Cardi B einfach nur eine gute Mom sein und viel Zeit mit ihrer Tochter verbringen …

