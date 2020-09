Cardi B: Scheidung von Offset

Gerade erst wurde bekannt, dass Cardi B kurz vor ihrem dritten Hochzeitstag die Scheidung von Rapper Offset eingereicht hat. Nach einer jahrelangen On-off-Beziehung soll diesmal endgültig Schluss sein. Laut Gerichtsdokumenten, die dem US-Portal TMZ vorliegen, könnte sogar ein böser Rosenkrieg drohen, denn die „Hustlers“-Darstellerin will das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter durchsetzen. So leicht wird Offset sich aber wohl nicht geschlagen geben, denn die zweijährige Kulture Kiari ist sein ganzer Stolz, wie er immer wieder auf Instagram zeigt.

Cardi B: Tochter Kulture wird zum Instagram-Star

Auch Cardi B teilte in der Vergangenheit jede Menge zuckersüße Schnappschüsse von ihrer Tochter. Und in Zukunft wird es noch viel mehr Kulture-Content geben, denn die Kleine hat ihren ganz eigenen Account bekommen! Am Wochenende lud ihre Mama etliche Bilder und Videos der Zweijährigen hoch und kündigte sie groß auf ihrem Profil an.

Mit Erfolg: Innerhalb weniger Stunden hatte Kulture schon über eine halbe Million Follower – und bekommt immer mehr dazu! Ob sie ein Instagram-Megastar wie ihre Mutter wird, bleibt abzuwarten. Cardi B folgen über 75 Millionen Follower!

