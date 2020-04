Cardi B & Offset: Ein ständiges Hin- und Her

Die beiden Musiker Cardi B und Offset sind für ihre On-Off-Beziehung bekannt. Er flirtet gerne mit anderen Frauen und hat Rapperin Cardi B auch betrogen. Sie gab ihrer Ehe und ihrem Mann Offset jedoch noch eine Chance. In einem Interview erzählte die "Press"-Rapperin: „Bei unserer Hochzeit habe ich die Worte‚ ‘bis das der Tod uns scheidet‘ ausgesprochen und daran halte ich mich auch. Egal, ob manche das nur auf kleine Streitigkeiten beziehen. Ich beziehe das auf alles!“ Cardi B ist es egal, was andere von ihrer Entscheidung halten. Sie ist eine Power-Frau und kämpft für das, was sie möchte. In dem Movie "Hustlers" steht die taffe Cardi B übrigens mit den talentierten Schauspielerinnen Lili Reinhart und Jennifer Lopez vor der Kamera. Absolute Frauen-Power und eine Empfehlung für den nächsten Filmeabend! 📽🍿

Cardi B & Offset in Trauer!

Die Coronavirus-Pandemie hat sein nächstes Opfer gefordert. Der Großonkel von Rapper Offset ist an der Viruserkrankung Covid-19 verstorben. Dies hat der 28-Jährige gestern über seinen Instagram-Account öffentlich gemacht. Er postete in seiner Story: „Diese Corona Scheiße hat meine lieben Onkel Jerry getötet. Ruhe in Frieden, Jerry. Leute, bitte betet für meine Familie!“ Die anderen Mitglieder der Migos-Gruppe sowie Cardi B haben sich noch nicht persönlich zu dem tragischen Vorfall zu Wort gemeldet. Die ganze Familie wird sich jetzt aber sicher die Zeit nehmen, um zu Trauern und diesen Schock zu verarbeiten. Wir wünschen ihnen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit! 🙏🏻

