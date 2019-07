Cardi B: Fremder küsst ihren Arsch

Cardi B: Auftritt bei Pride

Cardi B hat bei der Washinton Pride einen ziemlich krassen Auftritt hingelegt! Erfahre hier alles, was du zum Pride Month wissen musst. Die Rapperin zeigte mal wieder eine heftige Performance auf der Bühne, inklusive Twerk-Einlage natürlich, doch dieses Mal ging sie dabei wohl etwas zu weit … Dabei zeigte sich Cardi erst kürzlich komplett nackt!

Cardi B twerkt Mann ins Gesicht!

In einem Video, was sie gerade auf Insta hochlud, ist zu sehen, wie die 26-Jährige in einem engen Body auf der Bühne steht, rappt und natürlich sexy tanzt. Soweit ganz normal für Cardi, doch dann kommt eine Szene, über die sich jetzt ganz Social Media aufregt. Die Rapperin geht nämlich zu einem Fan vorne an den Bühnenrand und twerkt ihm ins Gesicht! Der Fremde scheint sein Glück kaum fassen zu können und beginnt direkt, Cardis Arsch und Intimbereich zu küssen und abzulecken – echt krass! Was ihr Mann Offset dazu wohl sagen wird? Wie wissen gar nicht, was wir zu diesem Video halten sollen …

