Cardi B: So viel hat sie mit ihrem Deutschland-Auftritt verdient

Cardi B: So viel Geld für ein Festival

Erst seit zwei Jahren ist sie mega-erfolgreich und verdient jettzt schon mehr, als die meisten ihrer Kollegen: Cardi B ist die Rap-Königin! Jetzt verriet die "Money"-Künstlerin, was sie für einen einzigen Auftritt an Kohle bekommt … Der Star trat jetzt nämlich in einem Radio-Interview verraten, dass sie für ihren Auftritt beim "Open Air Frauenfeld", das am Wochenende in der Schweiz stattfand, fast 800 Tausend Euro Gage bekommen hat! Ein stolzer Preis … Und scheinbar der Grund, wieso wir das Rap-Girl nicht auf Europa-Tour erleben werden.

Cardi B: Keine Europa-Tour

Cardi B machte sich sogar ein wenig über ihre Fans lustig und erklärte: “Ich finde es so witzig, dass manche darüber nachdenken, warum ich keine eigenen Konzerte oder eine komplette Tournee gegeben habe". Sie fuhr fort: "Sagen wir, ich starte in meine eigene Konzertreise und verdiene 530.000 Euro in der Nacht … Hört sich gut an, oder? Doch lasst uns ein wenig tiefer ins Business eintauchen. Die Bühne muss riesig werden, weil meine Fans einen hohen Preis zahlen, also muss ich ungefähr 400.000 Euro für die Bühne ausgeben - vielleicht sogar mehr, weil meine Bardigang dies verdient. Vergesst nicht: Outfits, Make-up, meine Haare ... Am Ende bleibt mir noch ungefähr 132.500 Euro nach einer Show. Warum würde ich dies tun, wenn ich mit meinem zweiten Album auf Tour gehen könnte und jetzt einfach nur bei Festivals performen kann? Manche denken, ich bin dumm oder einfach nur arrogant, jedoch ergibt es Sinn und eines ist sicher: Ich liebe Geld und weiß, wie ich es verdienen kann” Wow, Cardi ist nicht nur ein Riesen Rap-Talent, sondern auch RICH AF!

Das könnte dich auch interessieren: