Cardi B: Video von Autounfall

Rapperin Cardi B hat einen Autounfall gebaut, den man sich auf Video ansehen kann – dabei hat sie nicht mal einen Führerschein!

Cardi B: Autounfall auf Video

Cardi B begeistert weltweit mit Hits wie "Money", "Bodak Yellow" und "Taki Taki". Doch nicht jeder gönnt ihr den Erfolg: Mit Rap-Kollegin Nicki Minaj hatte die Sängerin dieses Jahr einen heftigen Streit. Außerdem hat sich die Rapperin erst kürzlich von ihrem Ehemann Offset getrennt. Jetzt kursiert ein etwas anderes Video von Cardi B im Netz: Die Rapperin baut einen Autounfall, dabei hat sie nicht mal einen Führerschein! Bevor ihr euch Sorgen macht, es ist alles gut und war zum Glück auch nichts Schlimmes. Im beliebten TV-Format "Carpool Karaoke" mit James Corden spricht die Sängerin darüber, dass sie stolze Besitzerin von fünf Autos ist. Einziges Problem: Sie kann nicht fahren! Deshalb will ihr Moderator James auf einem Parkplatz beibringen, wie das funktioniert. Ab Minute 4:45 tauschen die beiden Plätze. James hat auf dem Parkplatz einen kleinen Hindernisparkour aufgebaut, den Cardi meistern soll. Leider mit wenig Erfolg: Die 26-Jährige fährt jedes Hütchen platt und baut sogar einen kleinen Unfall über den sie sich selbst erschreckt. Kurz danach gibt sie auf und übergibt das Steuer wieder an James. Für den richtigen Straßenverkehr eine gute Wahl! Schaut euch unbedingt das ganze Video an, es ist so lustig!

Cardi B: Was macht sie mit 5 Autos?

Im Interview mit Moderator James Corden verrät Cardi B, dass sie fünf verschiedene Autos hat. Einen Lambo, einen Lamborghini-Truck, Einen Bentley-Truck, einen Mercedes-Maybach und einen Chevrolet-Suburban. Leider kann die Rapperin keinen davon fahren. Wofür dann die ganzen Autos? "Damit ich coole Bilder machen kann", witzelt die Mami von Baby Kulture. Vielleicht übt sie das Autofahren jetzt bald!

