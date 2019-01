Cardi B & Offset: Streit ums Baby

Cardi B & Offset: Trennung

Im September 2017 heirateten sie heimlich und im letzten Juli kam ihre erste gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt. Trotzdem haben sich Rapperin Cardi B und "Migos"-Rapper Offset erst kürzlich getrennt! Der Trennungsgrund: Offset hat Cardi B betrogen – schon wieder! Eigentlich erklärte Cardi B in einem Video, dass sie bei Instagram postete: "Wir sind nicht mehr zusammen, aber noch sehr gute Freunde und Geschäftspartner. Niemand von uns ist schuld. Ich werde immer viel Liebe für ihn empfinden, denn er ist der Vater meiner Tochter." Doch nach dem Posting wurde behauptet: Sehr wohl sei jemand schuld! US-Medien berichten: Offset ging seiner (Noch-)Ehefrau fremd – schon zum zweiten Mal! Bereits im März machten Gerüchte über einen Seitensprung des 26-Jährigen die Runde – welche Cardi auch bestätigte! Damals warnte sie schon in einem Interview: “Ich werde einem Ni**a erklären, dass er seine Frau verliert, sollte er es noch einmal machen" – gesagt, getan! Cardi kannte scheinbar keine Gnade und machte kurzerhand Schluss mit dem Vater ihres Kindes.

Cardi B: Offsets Entschuldigungsversuche

Via Twitter entschuldigte sich Offset und versuchte mit dieser Aktion seine Frau zurückzugewinnen. "Cardi, ich will mich bei Dir entschuldigen, ich habe Dich öffentlich in eine peinliche Situation gebracht. Ich habe Dinge getan, die ich nicht hätte tun dürfen. Es tut mir leid, dass ich Dir das Herz gebrochen habe. Dass ich unser Versprechen, das Versprechen gegenüber Gott gebrochen habe. Ich war ein schlechter, egoistischer Ehemann. Ich will ein besserer Mensch werden, ich will Weihnachten mit Dir und unserer Tochter verbringen, den Rest meines Lebens mit Euch verbringen.", postete er. Dieser Entschuldigung fruchtete nicht. Er startete einen weiteren. Bei einem Auftritt von Cardi kam der Rapper plötzlich mit einem Blumenstrauß gewappnet auf die Bühne und bekundete ihr seine Liebe. Cardi Bs Reaktion: Er wurde von der Bühne geworfen.

Cardi B & Offset: Streit um Töchterchen Kulture

Der Streit zwischen den ehemaligen Turteltauben geht nun in die nächste Runde. Seit Tagen ist das 5 Monate alte Baby erkältet und braucht viel Zuwendung und Liebe. Das bekommt sie laut Cardi B leider nur von ihr selbst, denn Papa Offset schein besseres zu tun zu haben. "Cardi war wirklich sehr enttäuscht, dass Offset sich als Vater nicht aufgerappelt und sich nicht um Kulture gekümmert hat, während sie krank ist", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. Weiter erzählte die Quelle: "Wenn Offset Cardi wirklich zurückbekommen will, muss er ihr zeigen, dass er sie unterstützen und für sie und Kulture da sein wird, in guten wie in schlechten Zeiten". Scheint so als nehme Cardi ihrem Ex es wirklich übel, dass er nicht für die gemeinsame Tochter da sei. Wer kann es ihr übel nehmen? Wir hoffen Kulture erholt sich schnell wieder von ihrer Grippe.

