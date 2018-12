Cardi B: Traurige Trennung von Offset

Verliebt, Verlobt, Verheiratet, Geschieden. Cardi B und Offset haben sich nun nach der Geburt ihres Sohnes endgültig getrennt.

Cardi B: Plötzliche Trennung von Offset

Das Musiker-Paar schien bis vor kurzem noch mega happy miteinander zu sein, doch plötzlich ist es AUS mit der großen Liebe. Vergangenen September heiraten Cardi B und Offset und im Juli dieses Jahres sind sie Eltern eines wunderschönen Mädchens geworden. Besonders nach der Geburt schienen die Beiden glücklicher denn je. In jedem Interview und auch via Social Media sprachen die Cardi B und Offset in höchsten Tönen voneinander. Nun soll es mit dem glücklichen Familienleben vorbei sein.

Cardi B & Offset: Trennungsgrund

In einem Video auf Instagram gibt die Rapperin ihre Trennung bekannt. "Wir sind nicht mehr zusammen, aber noch sehr gute Freunde und Geschäftspartner. Niemand von uns ist schuld. Ich werde immer viel Liebe für ihn empfinden, denn er ist der Vater meiner Tochter.", sagte Cardi B in dem Video. Klingt ganz danach, als hätten die beiden sich einvernehmlich getrennt und seien im Guten Auseinander gegangen. Wir hoffen, dass diese respektvolle Haltung auch weiterhin anhält und beide gute Eltern für ihren Sprössling sind.

Das interessiert dich vielleicht auch: