Sensation: Erste Netflix-Casting-Show mit Cardi B

Netflix setzt auf ein neues Pferd im Stall. Bald wird es eine Casting-Show des Streaming-Marktführers geben und keine geringere als Cardi B sitzt in der Jury.

Netflix: Erste Casting-Show

2019 kommt etwas ganz Großes auf alle Netflix-Fans zu. Der Streaming-Anbieter wird nächstes Jahr seine erste eigene Casting-Show namens "Rhythm + Flow" präsentieren. Die Show beinhaltet vorerst 10 Folgen und wird weltweit auf Netflix verfügbar sein. Die Musiker Cardi B., T.I. und Chance the Rapper sitzen in der Jury. Bei dieser Juroren-Wahl liegt es nahe, dass es sich um einen Hip-Hop-Wettbewerb handelt. "Rhythm + Flow" möchte bis dato unentdeckten Rappern die Chance geben, ihren Traum zu verwirklichen.

Netflix-Show "Rhythm + Flow ": Cardi B. ist aufgeregt

Cardi B. kann ihr Glück kaum fassen. Auf Instagram teilt sie mit ihrer Community ein Video auf dem sie ankündigt, dass sie ein Teil des Juroren-Trios von "Rhythm + Flow" ist. Zu ihrem Video schreibt die frisch gebackene Mama: "Ich bin wahnsinnig aufgeregt!!! Wir suchen nach einem Star und es wird wie nichts sein, was ihr jemals gesehen habt!!" Das ist doch mal eine krasse Ansage. In gewohnter Cardi-Manier rastet die Rapperin in ihrem Video komplett aus und ruft dazu auf, sich für das Format zu bewerben und verspricht den neuen Star am Hip-Hop-Himmel zu finden.

Netflix-Show "Rhythm + Flow": Chance the Rapper & T.I. sind bereit

Auch die beiden Jury-Kollegen von Cardi B. verbreiten die frohe Botschaft auf ihren sozialen Netzwerken. T.I. twittert ein Video von sich und schreibt folgenden Text dazu: "Wer ist der heißeste unentdeckte Rapper, den ihr kennt? Lasst es uns wissen ... Geht einfach auf und meldet euch unter http://www.RhythmAndFlowAuditions.com an." In dem Post von Chance The Rapper auf Instagram heißt es: „Ich, T.I. und Cardi B suchen nach Hip-Hop-Künstlern, die: keinen Plattenvertrag haben, leidenschaftlich sind und bereit. Geht auf RythmAndFlowAuditions.com, um die Reise zu starten.“ Also suchen die Macher nach einem Künstler, der bisher keinen Plattenvertrag hat und hingebungsvoll ist. Rein theoretisch kann man sich auch als Deutscher für die Casting-Show bewerben und das sogar ganz easy via Facebook.

Netflix-Show "Rhythm + Flow": Produzenten-Team

Auch die Produzenten der Casting-Show sind namenhafte Größen aus dem Musikbusiness: John Legend, Jeff Gaspin, Jesse Collins, Nikki Boella, Jeff Pollack, Mike Jackson und Ty Stiklorius. Besonders John Legend gehört zum Who's who der Branche. Mit Hits wie "All of Me", "Ordinary People" und "Love Me Now" hat sich der Soul-Sänger einen Namen im Musikgeschäft gemacht. Ein weiteres Special ist, dass es zusätzlich zu den drei Stamm-Juroren weitere Gast-Juroren geben wird. Diese sind jedoch noch geheim.

Das könnte dich auch interessieren: