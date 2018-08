Netflix: Neuer Film mit diesen Rappern

Was für mega News: Ab dem 24. August gibt es einen neuen Netflix-Film, in dem mehrere super-berühmte Rapper mitspielen!

Neuer Film „The After Party“

In „The After Party“ geht es um einen jungen Nachwuchs-Rapper namens Owen (KYLE), der unbedingt berühmt werden will. Das schafft er auch, nur leider nicht durch seine Rap-Künste, sondern durch ein peinliches Video, das im Internet viral geht. In dem Clip kotzt Owen nämlich während seines ersten wichtigen Auftritts keinen geringeren, als Rap-Legende Wiz Khalifa an! Dadurch wird er als #SEEZJAHBOY bekannt und bekommt sogar einen eigenen „Seezjah-Dance“. Der junge Rapper hält seine Karriere daraufhin natürlich für beendet, noch bevor sie überhaupt begonnen hat, doch dann checkt Owen, dass er seine Berühmtheit auch genauso gut nutzen kann, um allen zu zeigen, was er für ein krasser Musiker ist! Auf seinem Weg zum Ruhm begegnet er noch vielen weiteren coolen Rappern …

Diese Rapper spielen mit!

Die Hauptrolle Owen wird von Rapper KYLE gespielt, der durch den Hit „iSpy“ featuring Lil Yachty bekannt wurde. Der 25-Jährige arbeitete zudem schon mit Mega-Stars wie G-Eazy, Alessia Cara, Khalid und Chance the Rapper zusammen! Bereits 2015 nannte ihn das weltberühmte Musik-Magazin Rolling Stone „Einen der 10 Künstler, den du kennen musst“, was eine echt krasse Auszeichnung für jeden Musiker ist! Im Mai brachte der Newcomer nun endlich sein Debutalbum „Light of Mine“ raus, welches es immerhin in die Top 30 der amerikanischen Charts schaffte. Neben KYLE spielen in „The After Party“ aber noch weitaus berühmtere Rapper mit. Außer Wiz Khalifa sind auch noch andere Hip-Hop-Megastars wie DJ Khaled, Pusha T, Desiigner und French Montana am Start – Wow! Das dürfte definitiv ein nicer Film werden. Fragt sich nur noch, ob die anderen Rapper neben KYLE auch musikalisch was abliefern werden, aber das ist bei dem Cast ja fast zu erwarten. Am 24. August ist es dann endlich soweit … Wir sind auf jeden Fall schon mega gespannt auf den neuen Netflix-Movie!

