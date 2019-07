Camila Cabello: So fühlt sie sich nach der Trennung!

Camila Cabello: So geht es ihr nach der Trennung

Camila Cabello hat sich erst kürzlich von ihrem langjährigen Boyfriend und Beziehungscoach Matthew Hussey getrennt. 18 Monate waren die beiden ein Paar, trotzdem lässt sich die Sängerin von der Trennung nicht unterkriegen. In einem Interview mit dem amerikanischen Clash Magazin verriet sie: "Ich habe mich verliebt und neue Lebenserfahrung gesammelt. Jetzt fühle ich mich viel lebendiger und ich habe auch keine Angst mehr." Ziemlich ehrliche Worte. Es scheint der Sängerin also ziemlich gutzugehen. Das sieht man auch an ihrer Musik, denn sie veröffentlicht einen Song nach dem anderen. Erst "Find U Again" mit Mark Ronson und dann auch noch ihr heißer Track "Seniorita" zusammen mit Shawn Mendes. "Ich bin viel mutiger geworden und ich habe das Gefühl, dass ich viel ehrlicher zu mir selbst und anderen Menschen sein kann, weil ich erwachsen geworden bin und dadurch eine viel bodenständigere Wahrnehmung von mir selbst habe", gesteht sie weiter.

Camila Cabello: Ist Shawn Mendes ihre neue Liebe?

Camila Cabello scheint es trotz Trennung ziemlich gutzugehen – liegt das etwa an einer neuen Liebe? Die "Havana"-Sängerin wird in letzter Zeit nämlich regelmäßig händchenhaltend mit Shawn Mendes gesehen. Und nicht nur das: Ein Video zeigt, die beiden "Seniorita"-Star sogar beim Küssen! Fans shippen die beiden Freunde schon seit Jahren unter dem Hashtag #shawmila. Viele hoffen, dass ihre Idole jetzt endlich zusammenkommen. Offiziell geäußert haben sich die beiden zu diesem Thema noch nicht. Bisher haben die beiden Künstler immer behauptet, dass ihre Beziehung rein freundschaftlich ist. Aber ist man mit seinem BFF wirklich so cozy und flirty unterwegs? Wir sind gespannt, ob sich die beiden bald zu ihrem Beziehungsstatus äußern werden. Eigentlich nur eine Frage der Zeit – oder was glaubt ihr?

